Sönmez Pamuklu, iplik üretimini 30 Haziran’a kadar durdurdu

01 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde:

“Şirketimiz yönetim kurulunca; Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile; gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilmesi ve 4447 Sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca iş akitleri feshedilen/feshedilecek kişi sayısı ile ödenen/ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı ile ilgili bir karar alınmadığı kaydedildi.



Ayrıca Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. tarafından yapılan bildirimlerde de: “Covid-19 Salgını sebebi ile yaşanan gelişmeler nedeniyle hem kiracılarımızın hem de şirketimizin finansal yapısını zorlamayacak şekilde Nisan ayı kira bedellerinin yüzde 50’sini Nisan ayında ödeme koşulu ile yüzde 50’sini Temmuz ayına erteleme kararı almıştır” denildi.