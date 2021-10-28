Sürdürülebilir tasarımlar yarıştı, zirveyi kadın tasarımcılar paylaştı

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından belirlenen finalistlerden dereceye giren proje sahipleri, çevrimiçi programla ödüllerini aldı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor’un ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı. “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” temasıyla düzenlenen yarışmaya 75’i kadın, 4’ü erkek olmak üzere 79 genç tasarımcı katılırken, yoğun geçen bir eğitim ve değerlendirme sürecinin ardından 5 kadın tasarımcı finale kalmayı başardı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile bu yılki yarışmada birinciliği On The Road isimli koleksiyonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı mezunu Birce Avcu kazandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğrencisi Buse Sözen’in Antroposen Marmara isimli koleksiyonu ile ikinci olduğu yarışmada yine aynı bölümden mezun olan Pelin Aykar ise Entropy isimli koleksiyonu ile üçüncü oldu.

Yarışma eğitim odaklı kurgulandı

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nı Master Class olarak revize ederek tüm süreci eğitim odaklı olarak kurguladıkların söyledi. Tüm sektörleri etkileyen pandemiye rağmen bu yılın ikinci yarısından itibaren özellikle ev tekstilinde ihracatın yeniden artış trendine girdiğini belirten Engin, “Özellikle öncelikli pazarımız olan AB ülkelerinde çalışan nüfusun büyük çoğunluğu evlerini günün kısa bir diliminde kullanıyorlardı. Ancak, kapanmalarla birlikte insanlar içinde yaşadıkları evlerin farkına vardılar ve değişiklik arayışına girdiler. Buna bağlı olarak bir talep artışı yaşandı. Öyle ki 2021 yılının ilk yarısında ev tekstili ihracatımız önceki yıla oranla yüzde 50 artarak 1 milyar 466 milyon dolar oldu. Sektörün 9 aylık ihracat rakamı ise 2,3 milyar dolara yaklaştı. Bu trend ile yıl sonunda ihracatımız 3 milyar dolar düzeyini geçebilir” dedi.

“Geleceğin ihracatçılarını yetiştiriyoruz”

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın artık gelenekselleştiğini ve yarışmaya katılanların sektörün geleceği için çok değerli olduğunu vurgulayarak “Gelecek nesillerin haklarının bugünden tüketildiğini görüyor ve bunu değiştirmek için çabalıyoruz. Başta bireysel olarak kendimizi sonra ülkemizi değiştirmeli ve bu alanda öncü olmalıyız. En büyük ticari ortağımız AB ülkeleri ve Yeşil Mutabakat, bu ülkelerle yapacağımız ticaret şekillerini değiştirecek. Bu sebeple ihracatta üretimi sürdürülebilir bir alt yapıyla devam ettirmek, yarın bir zorunluluğa dönüşecektir. Bu yarışmalarda eğitime önem verilmesi ve Master Class ile kesintisiz eğitim ekosistemi oluşturulması, bizleri son derece mutlu ediyor” diye konuştu. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da tasarım kültürünü geliştirmenin çok önemli olduğunu dile getirerek, “ABD’ye ihracatımızı bu yıl yüzde 62 oranında artırdık. Bu başarı azımsanamayacak kadar önemli. Türkiye’nin ihracat birim fiyatı kilogram başına 1.25 dolarken ev tekstilinde 8-9 dolar civarında. Bu yarışmalar bizim için çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

Yarışmacılar ilk başvurularından itibaren her biri ödül niteliğinde olan ve farklı konularda toplam 60 saatlik eğitim sürecinden geçtiler. Dereceye giren üç tasarımcı ise bu eğitimlere ek olarak 3 aylık online İngilizce eğitimi, tasarımını tescil ettirme imkanı ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yurtdışı Tasarım Bursuna Başvurma İmkânı kazandılar. Birinci olan yarışmacı ise ayrıca 1 Yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi almaya hak kazandı.