Tasarım fiyatı 3'e katlıyor

Yener KARADENİZ

2021’i 20 milyar dolara yakın ihracat ile kapatmaya hazırlanan hazır giyim sektöründe tasarım ve markalı ihracatın önemi her geçen yıl daha fazla artıyor. Kapasite kullanımında sınıra dayanan sektörün, markalı ve tasarımlı ürün ihracatını geliştirmek için yaptığı etkinliklerden biri de 1992’den beri düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması. Bu yıl 29’uncusu düzenlenen etkinliğin finali önceki gün gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 29 yıldır düzenlenen Koza’nın Türkiye’nin en etkileyici moda arşivini yarattığını söyledi. Gültepe, “Tasarım, moda ve markanın etkisiyle ihracat birim fiyatı katlanarak artabiliyor. Bir hazır giyim ürününün ortalama 20 dolar/kg olan birim fiyatı marka etkisiyle 3 katına, özel tasarım olması durumunda 5 katına çıkabiliyor, bu da tasarım, moda ve markanın çarpan etkisiyle ihracatın geometrik artışını sağlıyor” diye konuştu.

Gültepe, bu yılı 20 milyar dolara yakın ihracat ile kapatacak sektörde ihracatın yüzde 15’inin markalı, 1 milyar doları aşkın kısmının ise yüksek tasarım ürünlerden oluştuğunu anlattı. Hazır giyimde ihracat birim fiyatının kilogram başına 16-17 dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Gültepe, bu rakamın markalı ihracatta 40, tasarım ürünlerinde ise 60 dolara kadar çıktığına dikkat çekerken, “Hedefimiz; ortalama birim fiyatımızı 30 dolara, markalı ihracatın payını yüzde 25’e ve yüksek tasarımlı ürün ihracatını da yüzde 5’in üzerine çıkarmak. Bunu yaptığımızda herhangi ilave kapasite olmaksızın orta vadede 33 milyar, uzun vadede ise 60 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşabiliriz” dedi.

Salgınla birlikte artan talebe bağlı olarak kapasite kullanım oranın yüzde 80’i aştığı bu dönemde tasarım ve markalı ihracatın önemine dikkat çeken Gültepe, “Made in Türkiye” etiketinin global pazarlarda güçlü ve aranan bir marka olduğuna işaret ederek, “AB pazarında hazır giyim tedarikinde ortalama ithalat birim fiyatı 18,3 Euro/ kg iken Türkiye’den yapılan tedarikte bu rakam ortalama 21,4 Euro/ kg. Sektörünün moda, marka ve tasarım odaklı gelişmesiyle halen 20 milyar dolara yakın ihracatı kapasite büyütmeye ihtiyaç kalmaksızın birkaç katına yükselebileceğini öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

“5 büyük Türk markası çıkaracağız”

Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat değeri 1,26 dolar seviyesinde bulunuyor. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 16,6 dolar/ kg ile Türkiye’de mücevher ve savunma sanayi sektörleri ile birlikte en fazla katma değerli ihracat gerçekleştiren üç sektörden birisi. Türkiye’nin markalı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında en büyük avantajının son 40 yıldır Avrupa ve diğer Batı ülkelerine ihracat yapması ve küresel markalara en üst kalitede üretim yapması olduğunu anlatan Mustafa Gültepe, “Markalaşma sürecine giden yolda ilk olarak üretimden başlayarak, ekosistemi büyüterek ve tasarımcı-sanayici kazan-kazan iş birliği modelini oluşturmayı hedefl edik. Son aşamada ise, yeni bir hikaye ve yeni bir başarı öyküsü yazarak markalaşma stratejik programı, konsept fuar modeli, global algı yönetimi gibi eylemlerle, dünya çapında 5 büyük Türk markasının ortaya çıkmasını hedefl iyoruz, çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz” dedi.

KOZA’dan ilk ödülü Bahar Korçan almıştı

Türk moda endüstrisinin gelişimini ve tarihini temsil eden yarışmanın katma değerli ihracatın artmasına ve hazır giyimde tasarım kültürünün oluşmasında önemli katkıları olduğunu belirten Mustafa Gültepe, yarışmanın sektöre yüzlerce tasarımcı kazandırdığını anlattı. Bu tasarımcılar arasında yakın zamanda kaybettiğimiz ve 1992’de düzenlenen ilk Koza yarışması birincisi Bahar Korçan’ın yanı sıra Ümit Ünal, Hakan Yıldırım, Zeynep Tosun, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Ece Gözen, Meltem Özbek, Hatice Gökçe, Giray Sepin, Kadir Kılıç gibi isimler bulunuyor.