Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim’de Bursa’da

15 Ekim 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, UHKİB, BTSO, BEBKA, BUTEKOM ve TUBİTAK işbirliği ile 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Techxtile Start-Up Challenge etkinliği basın toplantısı yapıldı. Toplantıya UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk ile Ventures&Mentors League CEO’su ve Proje Danışmanı Ufuk Batum katıldı.

Projenin amacını tekstil ihracatında katma değerin arttırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi olarak açıklayan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Techxtile Start-Up Challenge’ın hızlı dönüşümlerin yaşandığı küresel ekonomide tekstil sektörüne orta vadede yeni bir ivme kazandırmasını hedeflediklerini söyledi. “Tekstil sektörü tasarlayan, geliştiren bir konuma geldi. Ama yeteneklerimiz mevcut durumun çok daha üzerinde. Biz artık standartlara uyan değil, standartları belirleyen ve dünya tekstil sektörüne yön veren bir konuma ulaşmak istiyoruz” diyen Engin, verimli, çevreci ve katma değerli üretimlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinliğin Türkiye’de diğer sektörlere rol model olduğuna işaret eden Pınar Taşdelen Engin, bugüne kadar 2 bin 300’e yakın projenin değerlendirildiğini ve yaklaşık yüzde 3’ünün üretim ve ticarileşme süreçlerine başlandığını aktardı.

Ar-Ge Proje Pazarı format değiştirdi

Bu yıl format değiştirerek Techxtile Start-Up Challenge etkinliğini ‘Teknolojik Alanlarda Değer Üreten Girişimler ve İşbirlikleri’ olarak konumlandırdıklarını belirten Engin, “Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, milli ve yerli üretimi destekleyen projelere odaklandık. Proje sahiplerine girişimcilik ve inovasyon eğitimleri veriyoruz, mentorluk gibi destekler sağlıyoruz, onları potansiyel müşterileriyle buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle büyütmek amacındayız” dedi. Pınar Taşdelen Engin, Türkiye tekstil sektörü olarak orta vadede hedeflerinin ihracatı katma değerli ürünlerle 10 milyar doların üzerine taşımak olduğunu aktardı. Türkiye’de 78 Ar-Ge merkeziyle tekstil sektörünün en fazla Ar-Ge merkezine sahip ilk 5 sektör içinde yer aldığına işaret eden Engin, “Türkiye genel ihracatında ortalama ihracat kilogram birim fiyatı 1.3 doların altında olmasına rağmen Türkiye tekstil sektörümüz 4 dolarlar seviyesini yakalamış durumda, UTİB olarak tekstilde ihracat birim fiyatımız ise 8 doların üzerinde. Mekân tekstillerinde birliğimizin kilogram başına değeri 10 dolar, giyimlik kumaşlar ihracatımız ise 12,5 dolar seviyelerinde. 2023'te milli gelirin yüzde 3'ünün Ar-Ge’ ye ayrılması, bunun yüzde 2'sinin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şu an Türkiye’de bu oran yüzde 1, ABD’de 2,75, Almanya’da 2,94 ve Japonya’da 3,14 civarındayken Güney Kore’de ise yüzde 4,29. Artık yanmaz ya da terletmez kumaşlar yeterli değil, enerji üreten ya da havayı temizleyen kumaşlar konuşuluyor ve tekstil sektörümüzün daha inovasyon yoğun bir sektör olması için çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni ekonomi için yeni ekosistem kurulmalı”

Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay da “Bugün dünyadaki unicorn şirketlere baktığımızda bunların hiç biri kurumsal değil. Yıkıcı inovasyon dedikleri, sadece ürün ve proses bazlı değil, kurumlarımızı da yıkıp geçmekte. Bizim ihtiyacımız klasik yatırımcı profilini yeni ekonomide startup’lara yatırım yapabilecek yatırımcı formatına dönüştürebilmek. Amacımız artık ülkelerin değil, bölgelerin ve şehirlerin yarıştığı bir dönemde Bursa’yı farklı bir pozisyona taşıyabilmek” diye konuştu. Bu kapsamda BTSO olarak mükemmelliyet merkezleri kurduklarını hatırlatan Burkay, yeni ekonominin yeni kurumlar ve kaldıraçlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. İbrahim Burkay, birlikler, oda ve borsaların ve devletin destek mekanizmasını yürüten kurumlarının bu yeni ekonomiyi iyi okuyarak teşvik mekanizmalarını düzenlemesi gerektiğini dile getirdi. Burkay, “Konvansiyonel yatırımcımız yeni alanlara yatırım yapabilmeli. Önce ekosistemi hazırlamamız lazım. Yeni fikirler bir ekosisteme ihtiyaç duyuyor. Kamu ve özel sektörün bir araya gelerek oluşturacağı bir ekosistem başta Bursa olmak üzere zenginliğin üretildiği Marmara havzası için büyük önem taşıyor” dedi.

“Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmalı”

BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk de, “BEBKA olarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yenilikçi üretim, yüksek büyüme hedefi doğrultusunda, bölgemizde katma değerli üretimin artması ve girişimcilik eko siteminin daha verimli işlemesini hedefliyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunmak, sektörde katma değeri yükseltmek, iş birlikleri oluşturmak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla 2009 yılından beri düzenlenen bu etkinliğe 2011 yılından bu yan destek oluyoruz. Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem kazanıyor. Bu nedenle önemli konuşmacıların yer aldığı ve girişimcilerin yatırımcıların öne çıkma, projelerin, sunma fırsatını bulacağı bu etkinliği çok önemsiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Bursa, yerli yabancı start-up’ların merkezi olabilir”

Programla ilgili sunum yapan Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum ise şöyle konuştu: “Ayakları yere basan ve sonuç getiren bir program yapmaya özen gösterdik. Değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlayan bir program düzenlemeye gayret ettik. Daha katma değer üretebileceğimiz ve start-upları destekleyebileceğimiz, hem yatırım çekebilecek hem de ihracata değer sağlayacak bir proje olsun istedik. Bursa’da güzel bir ortam var. Çok önemli paydaşlarımız ve güzel bir eşgüdüm var. Bu, birçok yere örnek olacak bir yapı.” Girişimciliğin bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Batum, sözlerini şöyle noktaladı: “Girişimcilik ile ilgili yeni bir kültür oluşturma amacındayız. Geleceği inşaat etmemiz lazım. Programa başvuran her girişimciyle önemli eğitimler yaptık. Bursa, girişimcilik ve yenilikte dünyanın Silikon Vadisi olabilir mi? Bu proje sürecinde hep bu soruyu düşündüm. Ve bu süreç içerisinde bunun emarelerini görmeye başladım. Bursa tekstil ev konfeksiyonda dünyaya hizmet veren, girişimcilikte yerli yabancı start-up’ların merkezi olabilir.”

İkinci günün sonunda ödül töreni

22-23 Ekim’de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinliğin ilk günü Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi ödül töreni ile başlayacak. Ardından Peter Fisk (Geniusworks) bir sunum yapacak. Melek Yatırımcılık konusunda düzenlenecek panelin ardında ise Serdar Kuzuloğlu’nun sunumu yer alacak. İlk gün düzenlenecek diğer panellerde ‘Tekstilde Yeni Teknolojiler ve Moda’ ile ‘Sürdürülebilirlik ve İhracat’ konuşulacak. Etkinliğin ikinci gününde Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) bilgilendirmesi ile Tsia Carson (Language of the Birds) ve ardından Fuat Sami, Hasan Aslanoba, Tarkan Anlar ile söyleşiler yapılacak. İkinci günün sonunda Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile Techxtile Start-Up Challenge Ödül töreni yapılacak.

Dereceye giren proje sahipleri, Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programına katılım, bir yıl süreyle profesyonel mentorlük desteği, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği hak kazanacak.