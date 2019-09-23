Techxtile Start-Up Challenge için girişimcilik eğitimleri başladı

23 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge’a proje veren tüm proje sahipleri için eğitim programları Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde başladı. Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Danışmanı Ufuk Batum tarafından 2 gün boyunca verilecek eğitimlerin açılışına, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de katıldı.

“Yeteneklerimiz mevcut konumun çok üzerinde”

Temel Girişimcilik Eğitimi’nin açılışında konuşan UTİB Başkanı Engin, “Bu eğitimler, projenin bu etabında en önemsediğimiz bölümlerden bir tanesi. Dolayısıyla Ufuk Hoca’mın vereceği bu eğitimleri, tüm proje sahiplerinin almasına hak tanıdık. Tekstilde tasarlayan, üreten, geliştiren bir konuma geldik. Fakat hedeflerimiz ve yeteneklerimiz mevcut durumun çok üzerinde. Techxtile Start-Up Challenge yarışmasının da çarpan etkisiyle standartlara uyan değil standartları belirleyen, dünya tekstil sektörüne yön veren konuma ulaşmak istiyoruz” dedi.

10 yılda 2 bin 300 proje geldi

UTİB olarak, 2009 yılından bu yana düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin Türkiye’de bir ilk ve başka sektörlere de rol model olduğunu belirten Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıl boyunca bize 2 bin 300 civarı proje geldi. Bunların yüzde 3 ila 5’i üretime veya ticari aşamalara gelmiş durumda. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bizim görevimiz, sizlerin değerli fikirlerini sektörle buluşturmak. Projeleriniz bizleri çok heyecanlandırdı ve bundan sonra ki işler için bizlere şevk verdi. Sizler, birer girişimci adayı olarak, başarıyı yakaladığınız takdirde, yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulanmasını hızlandıracaksınız, ayrıca üretimde hizmetlerde ve ticarette yeni alanların doğmasına yol açıp, tekstil ve ilişkili sektörlerde teknoloji kullanan sektörlerde verimliliği artırıp ekonomik büyümeye de katkı sunuyor olacaksınız. O yüzden her birinize çok teşekkür ediyorum.”

“Özellikli ürünler yapmalıyız”

Tekstil ve konfeksiyon sektörüne dair görüşlerini de aktaran Engin, “Tekstil ve konfeksiyon sektörü birlikte düşünüldüğünde 27 milyar dolar civarında bir ihracat yapıyor ve 15 milyar dolar da dış ticaret fazlası veriyor, gerçekten güçlü bir sektör. Ülkemizdeki bu sektör, tüm dünyada örnek gösterilen bir durumda. Ancak bizim bulunduğumuz yer kesinlikle yeteneklerimizin doğrultusunda olması gerektiğimiz yer değil. Katma değerli ürünler geliştirerek bunların ihracatını yapmak zorundayız. En büyük tekstil ihracatçısı Amerika şu anda. Teknik tekstiller anlamında kilogram başına 10 dolar civarında değeri olan ihracat yapıyor. Almanya 9 dolarlara yakın. Türkiye şu an 3 dolar civarında. Bizim bunu kısa zamanda daha yüksek seviyelere taşımamamız lazım ve bunun için de özellikli ürünler yapmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Adaylara girişimcilik anlatıldı

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in konuşmasının ardından Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Danışmanı Ufuk Batum, katılımcılara önemli konularda bilgilendirici sunumlar yaptı. Batum, 2 gün boyunca; Girişimcilik Ekosistemini Anlamak, Girişimcilik Döngüsü, İş Modellemesi ve İş Planı ve Buzları Kırma Egzersizi konu başlıklarında sunumlar ve interaktif eğitimler gerçekleştirdi.

Eğitim programının sonunda, eğitimlere 2 gün boyunca katılan girişimci adaylarına sertifikaları, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Danışmanı Ufuk Batum tarafından verildi.