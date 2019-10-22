Techxtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show başladı

22 Ekim 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Uludağ Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), BUTEKOM ve TUBİTAK işbirliği ile düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge, Atatürk Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Organizasyon bu yıl format değiştirdi

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Techxtile Start-Up Challenge’ın hızlı dönüşümlerin yaşandığı küresel ekonomide tekstil sektörüne orta vadede yeni bir ivme kazandırmasını hedeflediklerini söyledi. Bu yıl format değiştirerek Techxtile Start-Up Challenge etkinliğini ‘Teknolojik Alanlarda Değer Üreten Girişimler ve İşbirlikleri’ olarak konumlandırdıklarını belirten Engin, verdikleri eğitimler ve mentorluk destekleriyle girişimcileri büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Merkezi bütçeye katkısını 6 yılda %200 artırdı

Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Bursa’da teknoloji tabanlı sektörel dönüşüm hamlesi vizyonuyla BUTEKOM, TEKNOSAB, GUHEM ve model fabrika gibi projeleri ile mükemmelliyet merkezlerini hayata geçirdiklerini hatırlattı. Burkay, merkezi bütçeye katkısını son 6 yılda yüzde 200 artıran Bursa’nın Türkiye’nin zenginlik merkezi olduğuna işaret etti. Başkan Burkay, bugüne kadar alım heyetleriyle 40 bine yakın yabancı alıcıyı Bursa’da şirketlerle bir araya getirdiklerini aktardı.

İhracat birim fiyatı geriledi

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye’nin 182 milyar dolarlık ihracat ile yılsonu hedeflerine ilerlediğini belirterek, “Geçen yılki kur harekatının etkisinin en önemli etkenlerinden bir tanesi birim ihracat fiyatımızın aşağıya doğru inmesi oldu. 1.37 dolar seviyesinde olan geçen yılki ihracat kilogram fiyatımız 1.10 dolar seviyesine indi. Bizim ihracat değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yaptığımız işe akıl, fikir, ilim, bilim koymamız gerekiyor. Üniversitelerimizle projeler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sektör bazında hazır giyim olarak 14 dolarlık katma değerimiz var. Tekstilin 4.5 dolar. Önümüzde önümüzü görerek uzun vadeli işler yapmalıyız. Bugün için yaptığımız hesapların vadesi kısa olur. Biz geleceği planlamalıyız ki ihracatımızı 2 dolarların üzerine taşımalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Bursa’da iki gün boyunca tekstil konuşulacak

Açılışın ardından Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi ödülleri sahiplerini buldu. 17 firmanın ödüllendirildiği törenin ardından panel ve söyleşilere geçildi. Geniusworks Kurucusu Peter Fisk’in yaptığı sunumun ardından melek yatırımcılık konusunda bir panel yapıldı. Organizasyonun ilk günü Serdar Kuzuloğlu’nun sunumu ve “Tekstilde Yeni Teknolojiler Modayı Nereye Taşıyor?” ile “Tekstilde Sürdürülebilirlik ve İhracat katkısı” konulu panellerle devam edecek. Etkinliğin ikinci gününde Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi (SETEK) çalıştayı ile Tsia Carson (Language of the Birds) ve ardından Fuat Sami, Hasan Aslanoba, Tarkan Anlar ile söyleşiler yapılacak. İkinci günün sonunda Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile Techxtile Start-Up Challenge Ödül töreni yapılacak.