Techxtile Start-Up Challenge’da 15 girişimci yarışacak

09 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından BTSO ve BEBKA iş birliğinde, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenecek olan Techxtile Start-Up Challenge’da, finale kalan projeler belirlendi. 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek finalde, 15 proje yarışacak.



Proje teslim tarihinin sona ermesiyle birlikte başlayan, ‘Tüm Proje Sahipleri İçin Genel Girişimcilik Eğitimi’ ve ‘Ön Elemeyi Geçen Projeler için Pitching Eğitimi’nin ardından girişimciler; Ar-Ge Merkezi yöneticisi, yatırımcı, tekstil işverenleri, akademisyenler, Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark yöneticilerinden oluşan Değerlendirme Kurulu önünde proje sunumlarını gerçekleştirdi.

Gün boyunca Mercure Otel’de gerçekleşen programda, Değerlendirme Kurulu 31 projenin sunumunu izledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, TechXtile Start-Up Challenge’da finalde yarışacak 15 start-up projesi ve proje yazma eğitimi ödülüne layık görülen 3 Ar-Ge Merkezi belirlendi.

“Katılan her girişimci kazanım elde etti”

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Öncelikle proje veren tüm proje sahiplerine teşekkür ediyor, finale seçilen arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bir sonraki aşamaya kalamayan arkadaşlarımızın da ciddi kazanımlar elde ettiği fikrindeyim. Finale kalan girişimciler Proje Danışmanımız Ufuk Batum Hocamız tarafından mentorluk desteği alıp, iş modellerini daha da geliştirme şansı yakalayacaklar. Dereceye giren proje sahipleri Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programı’na katılım, bir yıl süreyle profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacak” dedi.

Final 22-23 Ekim’de Bursa’da

Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenip finale kalan girişimciler, Ventures & Mentors League CEO’su ve Proje Danışmanı Ufuk Batum tarafından verilecek mentorluk desteği ile iş modellerini daha da geliştirip finale hazır hale gelmiş olacaklar. 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak Techxtile Start-Up Challenge’ın finalinde ise, girişimciler ödül sahibi olabilmek için final jürisine son sunumlarını yapacaklar.