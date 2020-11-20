Teknik tekstilde hedef 3 milyar dolar

Kalp atışlarını dinleyen yatak çarşafları, rşafları, uyumak üzere olan sürücüleri uyandıran andıran araba koltukları, oda sıcaklığına göre öre renk değiştiren dokumalar, çelikten 15 kat daha dayanıklı elyaflar, askeri kamuflajlar r ve yanmayan, terletmeyen nanoteknolojik k kumaşlar… Artık hayatımızda daha fazla yer r almaya başlayan teknik tekstil ürünleri, ihracatın acatın da parlayan yıldızı oldu. Yüksek katma a değerli ihracatın öncülerinden olan teknik k tekstil, pandeminin etkisiyle sağlık sektörüne örüne yönelik ürünleri ve aktif spor giyim ürünleriyle birlikte atağa kalktı. Geçen yılı 1 milyar 724 milyon dolarlık ihracatla a kapatan sektör, bu yılın Ocak-Ekim döneöneminde 2.2 milyar TL’lik rakama ulaştı. aştı. Yılsonu hedefi 2.5 milyar dolar olan teknik tekstilde gelecek yıl 3 milyar dolarlık arlık ihracat planladı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri i İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet hmet Öksüz, “Salgın dönemiyle birlikte ihracatıacatımızda ana artış yaşadığımız alt sektörümüz rümüz teknik tekstil oldu. Teknik tekstil ihracatıhracatımızın, 2020 yılına henüz 4 ay varken yıllık ihracatını aşması ve Cumhuriyet tarihinin hinin en yüksek ihracat verisine ulaşması gurur rur verici” diye konuştu.

Özellikle mart ayından itibaren tıbbi bi tekstile yönelik yoğun talebi karşılayan Türk rk üreticileri, bu alanda yeni yatırımlar için teşvikler de almış durumda. Öksüz, dokusuz kumaş adı verilen nonwoven’dan üretilen maskeler ve yine tıp alanında kullanılan koruyucu kıyafet üretiminde Türkiye’de artış olduğunu söyledi. Türkiye’nin nonwoven kumaş üretiminde dış ticaret fazlası verdiği için, maske ve koruyucu kıyafet üreticilerinin hammaddeye erişiminin oldukça kolay olduğunu, ülkenin bu alanda öne çıktığını belirten Öksüz, “Yüksek teknoloji isteyen yatırımlara hız veren şirketler, katma değerli ihracata imza atıyor. Tekstil ve hammaddeleri sektöründe ihracatta kg fiyatı 4.2 dolar iken teknik tekstilde kg fiyatı 20 dolara kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

Yeni yatırımlar yolda

Tekstil sanayisinde yüksek katma değerli ve fonksiyonel ürünler, rekabet gücünün önemli bir öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik tekstiller ise tamamen teknoloji tabanlı bir üretim alanı. 2010 yılında 83 milyar dolar seviyelerinde olan küresel teknik tekstil ihracatı, son 10 yılda yaklaşık yüzde 30 oranında artarak 2019 yılı sonunda 107 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Türkiye’de teknik tekstiller, tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Ahmet Öksüz, “Salgın döneminde teknik tekstil sektörümüz maske, önlük gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerine ilişkin yaklaşık 3 milyar TL, dokunmamış kumaş yatırımları için ise yaklaşık 2.5 milyar TL yatırım teşvik belgesi aldı. Küresel teknik tekstil ihracatında 19. sırada olan sektörümüzün özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar ile birlikte önümüzdeki yıllarda küresel ölçekteki sıralamasının daha yukarılara çıkacağını öngörüyoruz” dedi.

Teknik tekstillerin birçok sektörde kullanılması sayesinde geleneksel tekstillerden önemli bir pay alacağını belirten Öksüz, “Sistemin Ar-Ge ve inovasyonun ön planda olduğu teknik tekstillere doğru hızla evrileceğini gözlemliyoruz. Salgın döneminin de bu dönüşüm sürecini hızlandırdığını düşünüyoruz. Teknik tekstiller özellikle son 10 yılda küresel tekstil ve hammaddeleri ihracatı içerisinde payını her geçen yıl artırıyor” diye konuştu.

Üniversitelerle işbirliği

İTHİB’in verilerine göre Türkiye’nin teknik tekstil ihracatında en çok ihraç edilen alt ürün gruplarının “Teknik Tekstil Materyalinden Hazır Giyim” ve “Dokunmamış Mensucat” olduğu görülüyor. Bu iki alt ürün grubu teknik tekstil ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. “Teknik tekstilden mamul, ambalaj için torba ve çuvallar” ve “yüksek mukavemetli iplikten nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (Kord Bezi)” da önemli ürün grupları arasında yer alıyor. Öksüz, “2009 yılında henüz 1 milyar dolara dahi ulaşamayan teknik tekstil ihracatımız her geçen yıl yeni bir ihracat rekoruna imza attı ve 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde yıllık teknik tekstil ihracatını da aşarak 2.2 milyar dolar değerine çıktı. Ar-Ge ve inovasyon gücü yüksek teknik tekstil ürünlerine gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla buradaki başarıyı sürekli kılmayı hedefliyoruz. Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatının çatı kuruluşu İTHİB olarak teknik tekstillerin gerek beşerî sermayesini güçlendirmek için üniversitelerimizle işbirliği yaparak gerekse dijital dönüşümünü sağlamak üzere Ticaret Bakanlığı’mızın Ur-Ge destekleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Teknik tekstilin payı daha da artacak

Dünya genelinde teknik tekstil ihracatı 107 milyar doları buluyor. Ağırlıklı gelişmiş sanayilere sahip ülkelerin tekstil ihracatında yüksek katma değerli ürün olarak öne çıkan teknik tekstilin payı bir hayli yüksek. ABD, Japonya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde bu pay yükde 40'ları bulurken, Almanya tekstil ihracatında teknik tekstilin payı yüzde 65'lere ulaşıyor. Türkiye'nin geçen yıl itibari ile tekstil ihracatı 10 milyar dolara ulaşırken, teknik tekstilin payı da sürekli artıyor. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, "Sektörümüz salgında dahi çok önemli teknik tekstil yatırım kararları almayı sürdürüyor" dedi.