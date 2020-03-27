Tekstil devi Yeşim de üretime geçici bir süre ara veriyor

27 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini ifade eden Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, firma genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ve birçok koruyucu önlem aldıklarını belirtti. Devlet kurumlarının yaptığı açıklama ve aldıkları kararlar doğrultusunda aksiyon planlarını sürekli güncellediklerini dile getiren Şankaya, firmalarında görev yapan tüm çalışanlar ve stratejik iş ortaklarının sağlığı adına gerekli önlemleri almak üzere sürecin başladığı ilk günden itibaren mevcut gelişmeleri değerlendirerek çalışmalarına yön verdiklerinin altını çizdi.

Şankaya, Yeşim Tekstil olarak bu zor günleri sağlık önlemlerinin yanı sıra reel sektörün vazgeçilmez parçaları olan iş akış süreçleri, tedarik zinciri ve üretim talepleri noktasında alacakları rasyonel tedbirlerle ve ortak farkındalık ile aşabileceklerine inandıklarını kaydetti. Şenol Şankaya, “Bu salgınla mücadelede öncelikle çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak ve devletimizin bu salgının yayılmasıyla ilgili hayata geçirdiği uygulamaları desteklemek adına fabrikamızda 30 Mart 2020 - 12 Nisan 2020 tarihleri arasında üretimimizi ve tüm faaliyetlerimizi geçici bir süre ile durdurma kararı aldık. Bu dönemde tüm çalışanlarımıza tavsiyemiz, Sağlık Bakanlığı ve ilgili makamlar tarafından belirtilen tüm tedbirlere uygun davranmaları, acil bir durum olmadıkça evde kalmaları, çevrelerinde hastalık şüphesi olan kişilerle de temas etmemeleri. Ayrıca kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları da son derece önemli. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için bizim aldığımız önlemlerin yanı sıra onların bireysel sorumluluklarına sahip çıkmaları da çok önemli. Bu günleri hep birlikte sağduyu içerisinde atlatıp, sağlıklı günlerde üretimimize devam etmeyi diliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl kuruluşunun 37’nci yılını kutlayan ve 2019’da 385 milyon dolarlık ciro ve 350 milyon dolarlık ihracat yapan Yeşim Tekstil’in Bursa fabrikasında 325 bin metrekarelik alanda 3 bin 500’ü aşkın kişi çalışıyor. Yeşim, hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarına üretim yapıyor.