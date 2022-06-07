Tekstil makinelerinin kalbi ITM 2022'de atacak

Barış SEDEF

ITM 2022 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı için geri sayım başladı. Teknik Fuarcılık ve TÜYAP Tüm Fuarcılık ortaklığıyla düzenlenen fuar 14-18 Haziran tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. 120 bin metre karelik bir alanda 12 salonda gerçekleştirilecek ITM 2022’nin, tekstil teknoloji liderlerinin geliştirdiği en son yeniliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi. Tüm salonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını vurgulayan yetkililer ITM 2022’nin, üreticilerin geçtiğimiz fuarlara nazaran büyüttükleri stant alanları ve makine parkurlarıyla da dikkat çekeceğini, gerek yurt içi gerekse yurt dışı firmaların milyon Euro’luk satışlar gerçekleştireceği ve birçok iş bağlantısının yapılacağı bir organizasyon olacağını söylediler.

Yeni teknolojiler ilk kez ITM 2022’de görücüye çıkacak

Pandemi koşullarında ürün geliştirmeye ve yeni üretimlere ağırlık veren birçok firmanın, ürünlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez ITM 2022 Fuarı’nda müşterilerine tanıtma imkânına kavuşacağını kaydeden yetkililer, “Sektör temsilcileri, ITM 2022 Fuarı’nda elde ettikleri sıra dışı ve özgün fikirleri tasarıma dönüştürerek yeni ürünlere imza atacak. Katılımcı firmalar da sektör temsilcilerinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda makinelerini güncelleyip, yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük edecekler” ifadelerine yer verdi.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

ITM 2022’yi 4 yıllık zorunlu aranın ardından düzenlediklerini vurgulayan Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, “Tekstil teknoloji lideri firmaların dünya lansmanlarını yapacağı ITM 2022; Bangladeş, Hindistan, İran, Sırbistan, Rusya, Etiyopya, Malezya, Meksika, Mısır, Kamerun, Tanzanya, Hırvatistan ve Sudan gibi onlarca ülkeden alım heyetini ağırlayacak. Bu arada; tüm salonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ITM 2022 fuarımıza katılımcıların gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Son 4 aydır gelen yoğun başvuru taleplerinden dolayı yer veremediğimiz firmalarımızı ITM 2024’te ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu büyük şova tanıklık etmek isteyen herkesi fuarımıza bekliyoruz” dedi.

"Yeni fikirler ve inovatif ürünler"

TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nın konusunda dünyanın ikinci, Avrasya’nın en büyük fuarı olduğunu söyledi. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında yüzde 40’lara varan artış yakalayan Türkiye’nin, medikal tekstil, teknik tekstil ve ev tekstili ihracatında da artış gerçekleştirmeyi başardığının altını çizen Öztop şunları söyledi, “Sektör, yakaladığı bu başarıyı ITM 2022’de gerçekleştirilecek iş birlikleri ile daha da arttıracak. Bu yıl ‘Büyük Fikir’ sloganıyla tekstil sektöründe yeni fikirleri ve inovatif ürünlerini sergileyecek olan firmalar, sektör profesyonellerine bambaşka bir dünyanın kapısını aralayacak. Üretime ve uluslararası trendlere değer katan tüm ürün ve hizmetler, katılımcılarımız tarafından 5 gün boyunca ziyaretçilerimizin beğenisine sunulacak."