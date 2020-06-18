Tekstil merkezlerinde %30-40 düşüş olacak

18 Haziran 2020

Yener KARADENİZ - İSTANBUL

Laleli, Osmanbey ve Merter, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ticaret merkezleri arasında yer aldı. Üç bölgede de yıl geneli için ticarette yüzde 30-40 arasında düşüş bekleniyor. 1 Haziran itibariyle normalleşmenin başladığı bölgelerden Laleli’de kepenk kapatan esnaf sayısında önemli oranda artış yaşanırken, uluslararası uçuşların başlaması ile ticaretin normalleşeceği belirtiliyor. 2019’da yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaretin döndüğü Laleli’de 2 bin 500 esnafı temsil eden Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (LASİ- AD) Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, ticaretin önemli bir kısmının WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden dönmesinin bu süreçte ellerini rahatlattığını anlattı. Eyyüpkoca, “Son 3 haftadır eskisi gibi çalışıyoruz. Beklediğimizden çok daha iyi şu an. Salgın öncesinin yüzde 50’sine ulaştık” dedi.

Boş dükkan sayısı arttı

Önemli ticari partnerleri arasında yer alan Romanya, Polonya, Sırbistan ve Rusya gibi ülkelerde de normalleşme sürecine geçilmesinin bu artışta önemli bir etken olduğunu ifade eden Eyyüpkoca, “Yılbaşında yaz sezonu için çok çalıştık. Hepsi elimizde kaldı. Şimdi yüzde 50 iskonto ile satmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda önemli bir stok maliyetine yol açtı” dedi. Koronanın bölgede kapanan esnaf sayısında da büyük artışa yol açtığına dikkat çeken Eyyüpkoca, boşalan dükkan sayısında yüzde 30-40 artış yaşandığını söyledi. Önümüzdeki dönemde esnafın finansman desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Eyyüpkoca, destek gelmemesi durumunda kapanan işyeri sayısının çok daha fazla artacağını vurguladı.

Osmanbey’den 1.5 milyar $'lık ihracat

Osmanbey bölgesinde faaliyet gösteren 2 bin 500 esnaf da faaliyetlerine başladı. Bölgede 800 esnafın üye olduğu Osmanbey İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Rıdvan Kandağ, bölgede gerçekleştirilen üretimin yaklaşık yüzde 90’ınının yurtdışında 148 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, Türkiye hazır giyim ihracatının ise yüzde 7 sini gerçekleştirildiğini söyledi. Bölgede yıllık 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını anlatan Kandağ, “Ocak ve şubat ortalama ihracata göre nisan ve mayıs aylarında yüzde 60’a yakın düşüş yaşandı. Geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde Osmanbey’den 655 bin dolar ihracat yapılırken bu yıl aynı dönemde bu rakam 410 bin dolara geriledi” ifadesini kullandı.

Merter’de mülk sahipleri jest yaptı



Tahsilat ve çeklerde sıkıntı yaşanıyor Nisanda 300'den fazla firmanın üzerinde katılım ile koronavirüsün bölgeye etkilerini ele alan OTİAD araştırmasına göre firmaların yüzde 86’sı geriye dönük 1 aylık süreçte üretim ve satışlarında yüzde 100’e yakın düşüş ve tahsilatlarında karşılıksız çek sorunu yaşadı. Yüzde 96'sı ise çalışanlarını işten çıkarmadığını belirti. Yüzde 60’a yakını da online satış için istihdam arayışı içinde olduklarını iletti.

Tahsilat ve çeklerde sıkıntı yaşanıyor



Nisanda 300'den fazla firmanın üzerinde katılım ile koronavirüsün bölgeye etkilerini ele alan OTİAD araştırmasına göre firmaların yüzde 86’sı geriye dönük 1 aylık süreçte üretim ve satışlarında yüzde 100’e yakın düşüş ve tahsilatlarında karşılıksız çek sorunu yaşadı. Yüzde 96'sı ise çalışanlarını işten çıkarmadığını belirti. Yüzde 60’a yakını da online satış için istihdam arayışı içinde olduklarını iletti.