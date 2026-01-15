Tekstil sektörü Mersin’de yeni ivme arıyor

Limanı, serbest bölgesi ve lojistik altyapısıyla öne çıkan Mersin, fuar aracılığıyla tekstilde bölgesel üretim ve ticaret merkezi olma iddiasını pekiştiriyor.

Mersin’de ilk kez düzen­lenen Akdeniz Ulus­lararası Tekstil Fuarı, geniş katılımlı bir törenle açıldı. 14–17 Ocak tarihleri arasında zi­yaret edilebilecek fuar, hem yurt içinden hem de yurt dışından sektör temsilcilerini Mersin’de buluşturuyor. Fuarda 65’i Mer­sin firması olmak üzere toplam 81 üretici ve marka stant açar­ken, organizasyonun Mersin’in üretim gücünü ve ticari potansi­yelini uluslararası alanda görü­nür kılması hedefleniyor.

Açılış törenine Mersin Valisi Atilla To­ros, Mersin Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ME­TÜD Başkanı Kemal Dede, MÜ­SİAD Mersin Şube Başkan Yar­dımcısı Salihcan Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sektörü ayağa kaldıracak"”

MÜSİAD Mersin Şube Baş­kan Yardımcısı Salihcan Sağlam, Türkiye tekstil sektörünün son dönemde ciddi bir daralma süre­ci yaşadığını belirterek, bu fuarın sektör adına büyük önem taşıdı­ğını söyledi.

Sağlam, konuşmasında sektö­rün karşı karşıya kaldığı sorun­lara dikkat çekerek, “Türkiye tekstil sektöründe son dönemde belirgin bir kan kaybı yaşanıyor. Artan üretim maliyetleri, dara­lan sipariş hacimleri ve her geçen gün sertleşen küresel rekabet or­tamı üreticilerimizi zorluyor. Biz bu fuarı, sektörümüzün yeniden ivme kazanmasına katkı suna­cak bir can suyu olması ümidiy­le hayata geçirdik” dedi. Fuarın yalnızca bir sergi alanı olmadı­ğını vurgulayan Sağlam, “Bugün burada 65’i Mersinli olmak üzere toplam 81 üretici ve marka stand açıyor.

Amacımız, üreticimizin ürününü doğrudan alıcıyla bu­luşturmak, iş bağlantılarını hız­landırmak ve yeni pazarlara eri­şimi somut hale getirmektir” ifa­delerini kullandı. Sağlam ayrıca, yurt içinden 2 bin 500’ün üzerin­de misafir ve yurt dışından 200’ü aşkın satın alıcının fuara katıl­dığını belirterek, “Bu organizas­yonun Mersin’e, sektörümüze ve ülkemize bereket getirmesi­ni diliyorum. En büyük temenni­miz, bu fuarın her yıl büyüyerek devam etmesi ve geleneksel hale gelmesidir” diye konuştu.

"Tekstilkent, merdivenaltı üretimi ortadan kaldırır"

Mersin Tekstil Üreticile­ri Derneği (METÜD) Başka­nı Kemal Dede, METÜD’ün üç yıl önce kurulduğunu ve en bü­yük hedeflerinin Tekstil Kent Projesi olduğunu söyledi. De­de, Mersin’de tekstil sektörün­de yaşanan plansızlığa dikkat çe­kerek, “Bugün Mersin’de çarpık yapılaşmanın ve merdiven altı üretimin yoğun olduğu alanlar var.

Bu firmaların sahip olduğu üretim gücü, bugün burada gör­düğünüz iki standı doldurmakla kalmıyor; hatta 10 standın daha dışarıda kalmasına sebep olacak kadar güçlü” dedi. Bu güçlü üre­timi daha sağlıklı alanlara taşı­mak istediklerini kaydeden De­de, “Biz bu üretimi merdiven alt­larından çıkarıp, planlı, modern ve sürdürülebilir alanlara taşı­mayı hedefliyoruz. Tekstil Kent Projesi bunun en somut adımı­dır.

Allah’ın izniyle yıl ortasında proje ortağı olarak inşaata baş­lamayı hedefliyoruz” ifadeleri­ni kullandı. METÜD’ün ikinci hedefinin fuar organizasyonları olduğunu belirten Dede, “Bugün bu fuarı düzenleyerek bir hedefi­mizi daha gerçekleştirmiş olma­nın gururunu yaşıyoruz. Teks­til sektörünün kan kaybettiği bu dönemde böylesi bir organizas­yonun sektörümüze can suyu ol­masını temenni ediyorum” dedi.

“Tekstil, istihdam yaratan stratejik bir sektördür”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mer­sin’in tekstil geçmişine dikkat çekerek, “Mersin tekstile yaban­cı bir kent değildir. Türkiye’de tekstilin ilk konuşulduğu şehir­lerden biridir” dedi.

Tekstilin, tarım ve turizm gibi istihdam ya­ratan bir sektör olduğuna vurgu yapan Seçer, artan maliyetlerin firmaları yurt dışına yönlendir­diğini belirterek, “Bu süreci ter­sine çevirmek için hem makro politikalara hem de yerel destek­lere ihtiyaç var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimiz ve imkânlarımız çerçevesinde tekstil yatırımlarına destek ver­meye hazırız” diye konuştu. Se­çer ayrıca, Mersin’de fuarcılığın geliştirilmesi gerektiğini belir­terek, kentin lojistik avantajları­nın daha büyük uluslararası or­ganizasyonlarla taçlandırılabi­leceğini söyledi.

“Bu fuar, Mersin’in küresel iddiasının bir parçasıdır”

Mersin Valisi Atilla Toros da Akdeniz Uluslararası Tekstil Fu­arı’nın Mersin için stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bugün sadece yeni bir fuarın ka­pılarını açmıyoruz. Bugün Mer­sin’in üretim gücünü, ticaret viz­yonunu ve stratejik iddiasını aynı zeminde buluşturuyoruz” dedi. Mersin’in limanı, serbest bölgesi ve Çukurova Uluslararası Hava­limanı ile Türkiye’nin Akdeniz’e açılan en güçlü ticaret kapıların­dan biri olduğunu belirten Toros, “Bu fuarda kurulan her temas, ya­pılan her görüşme ve atılan her imza, Mersin’in geleceğine ya­pılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

"Mersin, tekstildeki başarısını dünyaya gösteriyor"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in tekstil sektöründe uzun süredir sessiz ama güçlü bir başarı ortaya koyduğuna söyledi. Çakır, “Mersin, belirli ürün gruplarında işine odaklanan, yüksek kaliteyle üretim yapan ve kendi içinde önemli bir başarı hikâyesi yazan bir kenttir. Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı, Mersin’in bu sessizliğini bozarak tekstildeki gücünü hem Türkiye’ye hem de dünya pazarlarına göstermeyi hedeflemektedir” dedi.

Fuarın bir ihtisas fuarı olarak kurgulandığını dile getiren Çakır, “Burada doğru ürün grupları ile doğru alıcı profilleri bir araya getirildi. Yoğun yerli ve yabancı alım heyetlerinin katıldığı bu fuar, hem tekstil sektörü hem de Mersin fuarcılığı açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu. Çakır, 2026 yılında hayata geçirilecek UR-GE Projesi ile tekstil sektörünün dış ticarete hazırlanacağını açıkladı.