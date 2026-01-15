Tekstil sektörü Mersin’de yeni ivme arıyor
İlk kez düzenlenen Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı, yerli ve yabancı alım heyetlerini Mersin’de buluşturdu. Fuar, artan maliyetler ve daralan siparişlerle zorlanan tekstil sektörüne yeni iş bağlantıları ve ihracat fırsatlarıyla ivme kazandırmayı hedefliyor.
Limanı, serbest bölgesi ve lojistik altyapısıyla öne çıkan Mersin, fuar aracılığıyla tekstilde bölgesel üretim ve ticaret merkezi olma iddiasını pekiştiriyor.
Mersin’de ilk kez düzenlenen Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı, geniş katılımlı bir törenle açıldı. 14–17 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuar, hem yurt içinden hem de yurt dışından sektör temsilcilerini Mersin’de buluşturuyor. Fuarda 65’i Mersin firması olmak üzere toplam 81 üretici ve marka stant açarken, organizasyonun Mersin’in üretim gücünü ve ticari potansiyelini uluslararası alanda görünür kılması hedefleniyor.
Açılış törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, METÜD Başkanı Kemal Dede, MÜSİAD Mersin Şube Başkan Yardımcısı Salihcan Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.
"Sektörü ayağa kaldıracak"”
MÜSİAD Mersin Şube Başkan Yardımcısı Salihcan Sağlam, Türkiye tekstil sektörünün son dönemde ciddi bir daralma süreci yaşadığını belirterek, bu fuarın sektör adına büyük önem taşıdığını söyledi.
Sağlam, konuşmasında sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekerek, “Türkiye tekstil sektöründe son dönemde belirgin bir kan kaybı yaşanıyor. Artan üretim maliyetleri, daralan sipariş hacimleri ve her geçen gün sertleşen küresel rekabet ortamı üreticilerimizi zorluyor. Biz bu fuarı, sektörümüzün yeniden ivme kazanmasına katkı sunacak bir can suyu olması ümidiyle hayata geçirdik” dedi. Fuarın yalnızca bir sergi alanı olmadığını vurgulayan Sağlam, “Bugün burada 65’i Mersinli olmak üzere toplam 81 üretici ve marka stand açıyor.
Amacımız, üreticimizin ürününü doğrudan alıcıyla buluşturmak, iş bağlantılarını hızlandırmak ve yeni pazarlara erişimi somut hale getirmektir” ifadelerini kullandı. Sağlam ayrıca, yurt içinden 2 bin 500’ün üzerinde misafir ve yurt dışından 200’ü aşkın satın alıcının fuara katıldığını belirterek, “Bu organizasyonun Mersin’e, sektörümüze ve ülkemize bereket getirmesini diliyorum. En büyük temennimiz, bu fuarın her yıl büyüyerek devam etmesi ve geleneksel hale gelmesidir” diye konuştu.
"Tekstilkent, merdivenaltı üretimi ortadan kaldırır"
Mersin Tekstil Üreticileri Derneği (METÜD) Başkanı Kemal Dede, METÜD’ün üç yıl önce kurulduğunu ve en büyük hedeflerinin Tekstil Kent Projesi olduğunu söyledi. Dede, Mersin’de tekstil sektöründe yaşanan plansızlığa dikkat çekerek, “Bugün Mersin’de çarpık yapılaşmanın ve merdiven altı üretimin yoğun olduğu alanlar var.
Bu firmaların sahip olduğu üretim gücü, bugün burada gördüğünüz iki standı doldurmakla kalmıyor; hatta 10 standın daha dışarıda kalmasına sebep olacak kadar güçlü” dedi. Bu güçlü üretimi daha sağlıklı alanlara taşımak istediklerini kaydeden Dede, “Biz bu üretimi merdiven altlarından çıkarıp, planlı, modern ve sürdürülebilir alanlara taşımayı hedefliyoruz. Tekstil Kent Projesi bunun en somut adımıdır.
Allah’ın izniyle yıl ortasında proje ortağı olarak inşaata başlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. METÜD’ün ikinci hedefinin fuar organizasyonları olduğunu belirten Dede, “Bugün bu fuarı düzenleyerek bir hedefimizi daha gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Tekstil sektörünün kan kaybettiği bu dönemde böylesi bir organizasyonun sektörümüze can suyu olmasını temenni ediyorum” dedi.
“Tekstil, istihdam yaratan stratejik bir sektördür”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mersin’in tekstil geçmişine dikkat çekerek, “Mersin tekstile yabancı bir kent değildir. Türkiye’de tekstilin ilk konuşulduğu şehirlerden biridir” dedi.
Tekstilin, tarım ve turizm gibi istihdam yaratan bir sektör olduğuna vurgu yapan Seçer, artan maliyetlerin firmaları yurt dışına yönlendirdiğini belirterek, “Bu süreci tersine çevirmek için hem makro politikalara hem de yerel desteklere ihtiyaç var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimiz ve imkânlarımız çerçevesinde tekstil yatırımlarına destek vermeye hazırız” diye konuştu. Seçer ayrıca, Mersin’de fuarcılığın geliştirilmesi gerektiğini belirterek, kentin lojistik avantajlarının daha büyük uluslararası organizasyonlarla taçlandırılabileceğini söyledi.
“Bu fuar, Mersin’in küresel iddiasının bir parçasıdır”
Mersin Valisi Atilla Toros da Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı’nın Mersin için stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bugün sadece yeni bir fuarın kapılarını açmıyoruz. Bugün Mersin’in üretim gücünü, ticaret vizyonunu ve stratejik iddiasını aynı zeminde buluşturuyoruz” dedi. Mersin’in limanı, serbest bölgesi ve Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Türkiye’nin Akdeniz’e açılan en güçlü ticaret kapılarından biri olduğunu belirten Toros, “Bu fuarda kurulan her temas, yapılan her görüşme ve atılan her imza, Mersin’in geleceğine yapılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.
"Mersin, tekstildeki başarısını dünyaya gösteriyor"
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in tekstil sektöründe uzun süredir sessiz ama güçlü bir başarı ortaya koyduğuna söyledi. Çakır, “Mersin, belirli ürün gruplarında işine odaklanan, yüksek kaliteyle üretim yapan ve kendi içinde önemli bir başarı hikâyesi yazan bir kenttir. Akdeniz Uluslararası Tekstil Fuarı, Mersin’in bu sessizliğini bozarak tekstildeki gücünü hem Türkiye’ye hem de dünya pazarlarına göstermeyi hedeflemektedir” dedi.
Fuarın bir ihtisas fuarı olarak kurgulandığını dile getiren Çakır, “Burada doğru ürün grupları ile doğru alıcı profilleri bir araya getirildi. Yoğun yerli ve yabancı alım heyetlerinin katıldığı bu fuar, hem tekstil sektörü hem de Mersin fuarcılığı açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu. Çakır, 2026 yılında hayata geçirilecek UR-GE Projesi ile tekstil sektörünün dış ticarete hazırlanacağını açıkladı.