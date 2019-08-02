Tekstilde yeni girişimciler ve projeler aranıyor

02 Ağustos 2019

BURSA (DÜNYA) - Tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge programına başvurular, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Değerlendirme sonucunda finale kalan finalistler, Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programa katılım, bir yıl süresince profesyonel mentorluk desteği, ULUKOZA programı ile 200 bin TL TÜBİTAK hibesine hak kazanma fırsatı, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkânlarından faydalanmak gibi ödüllerin sahibi olmaya hak kazanacak.

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek istiyor

11. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden de projelerin yarışacağı etkinlikte inovatif projelerle sektöre katma değer katmak, tekstilde girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve sanayi-üniversite iş birliğini artırmak hedefleniyor.