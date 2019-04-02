Tekstilin lider oyuncuları “Let’s Meet in Bursa” dedi

02 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa ekonomisinin ihracat odaklı büyümesine yönelik model projelerine devam eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tekstil sektöründe dış ticaret hacmine güç katacak Bursa Textile Show fuarının kapılarını açtı. BTSO liderliğinde Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) de destekleriyle katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda başta Rusya, Ukrayna ve Sırbistan olmak üzere 40’ı aşkın hedef ülkeden 400'e yakın yabancı iş profesyonelinin katıldığı organizasyon; 90 firmanın katılımıyla, 2020 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen, Bursa tekstil sektörünün başarısına değindiği konuşmasında, sektörün esas yükselişi 1980’lerde ihracata yönelik sanayileşme ile gerçekleştirdiğini hatırlattı. Taşdelen, 2018’de ihracatın 168 milyar dolara ulaştığını, tekstilde ise yüzde 5’lik artış ile 8,5 milyar dolarlık ihracat kaydettiğini bildirdi. Giyimlik kumaşlarda ise 3,5 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını belirten Taşdelen, “Giyimlik kumaş sektöründe dünya pazar payımız yüzde 3,5. Türkiye giyimlik kumaşta kilogram başına ihracat değerimiz 8 dolar iken Bursa’da bu rakam 12,5 dolar civarında. Bursa ihracatçıları olarak Arjantin’e 31 dolar, Hong Kong’a 29 dolar, Japonya’ya 26 dolar, Portekiz’e 20 dolar, Meksika’ya 24 dolardan mal sattık” dedi. Pınar Taşdelen, Türkiye tekstil sektörünün 2018’de 193 ülke ve bölgeye ihracat yaptığını hatırlatarak, pazarın yanı sıra ürün de çeşitlendirdiğini söyledi. Taşdelen, kaynakların etkin kullanımıyla da dikkati çeken giyimlik kumaşlar sektörünün ekolojik üretime odaklanmasını istediklerini vurguladı.



4 dönemdir uluslararası düzeyde ses getiriyor

Bursa Textile Show’un uzun bir aradan sonra Bursa’da tekstil sektöründe düzenlenen ilk fuar olma özelliği taşıdığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın sektöre büyük bir güç kattığını söyledi. “Ur-Ge projelerimiz kapsamında daha önce alım heyeti programı olarak düzenlediğimiz organizasyon, firmalarımızın özverili çalışmaları neticesinde her geçen yıl büyüyerek fuar kimliği kazandı” diyen Burkay, ihracat odaklı bir vizyona sahip olan Bursa tekstil sektörünün hedeflerine ulaşabilmesinde Bursa Textile Show’un büyük rol oynadığını kaydetti. Etkinliğin 4 dönemdir uluslararası düzeyde ses getirdiğine de değinen Burkay, “Ülkenin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini yakalama noktasında sanayide değişim sağlayacak projeler yürütmeye önem veriyoruz” dedi. Geçen yıl ilk kez düzenlenen fuarın katılımcılar ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldığını hatırlatan Burkay, “Bursa Textile Show, tekstilin başkenti Bursamızın üretim ve tasarımdaki kalitesinin sergilendiği önemli bir platform haline geldi” dedi.

“Alım heyetleri doğru adreste”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Alım heyetleri bugün doğru adreste. Çünkü Bursa dünya tekstil sektöründe liderliğini sürdürüyor. Artık sadece kaliteli mal üretip pazara sunmak yeterli değil. Firmanın marka olması zorunlu hale gelmiştir. Fuarlarla, firmalar ürünlerini, daha da önemlisi markalarını tanıtma fırsatı bulmakta; yeni iş imkanlarını oluşturmaya yönelik faaliyetlerle ekonomiye yeni açılımlar kazandırmaktadır” diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Şehrin tüm dinamikleri ile entegre olacak, ekonomi turizm ihracatını geliştirmek adına, şehri yarınlara götürecek projelere birlikte imza atacağız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, fuarda stant açan firmaları ve organizasyon kapsamında hazırlanan ‘Trend Alanı’nı ziyaret etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, 4 Nisan Perşembe günü akşamına kadar sürecek.