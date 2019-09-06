Tekstilin Silikon Vadisi için girişimciler aranıyor

06 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) – Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde tekstil ihracatında katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amacıyla Techxtile Start-Up Challenge etkinliği düzenlenecek. Bursa’yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapmayı hedefleyen etkinlik, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Yaz döneminde başlayan başvuruların 11 Eylül tarihine kadar devam edeceği etkinlikte, dereceye giren projeleri uluslararası ticarete kazandıracak ödüller dağıtılacak.

Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türkiye İhracat Meclisi koordinatörlüğünde UTİB, BEBKA, BTSO ve BUTEKOM iş birliğinde düzenlenecek organizasyonun tanıtıldığı basın toplantısı, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in ev sahipliğinde Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katılımı ile gerçekleştirildi.

Pınar Taşdelen Engin, yarışmaya tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar konularında projelerin kabul edileceğini, 23 Ekim tarihinde yarışacak yerli-yabancı 18 proje arasında 6 finalistin ödül almaya hak kazanacağını söyledi.

Engin, “Dereceye giren proje sahipleri Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programına katılım, bir yıl süreyle profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkanlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacak” dedi.

“Rekabetçiliği artırmak için katma değerli üretime odaklanmalıyız”

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörünün ülkemizin geleneksel sanayi kollarının başında yer aldığını ve ihracatta başarı öyküsünün temel taşlarından birisi olduğunu ifade etti. UTİB Başkanı, “Tasarlayan, üreten, geliştiren bir konuma geldik. Fakat bizim hedeflerimiz ve yeteneklerimiz mevcut durumun çok üzerinde. Standartlara uyan değil standartları belirleyen, dünya tekstil sektörüne yön veren konuma ulaşmak istiyoruz” dedi.

Artık sadece en iyisini üretmenin yetmediğini belirten Pınar Taşdelen Engin, “Rekabetçiliğinizi artırmanız için en verimli, en çevreci, en katma değerli üretime de odaklanmanız gerekiyor. Bizden bir önceki neslin tecrübesini de gelecekle birleştirmemiz lazım. Bunun için Ar-Ge yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor” şeklinde konuştu.

Ar-Ge yatırımlarının meyvesini topladıklarını söyleyen UTİB Başkanı, “Türkiye geneli ihracat kilogram birim fiyatı 1.3 doların altında olmasına rağmen tekstil sektörü 4 dolar seviyesinde. UTİB’de ise 8 doların üzerinde. Alt gruplarda bu rakam daha da yukarılara çıkabiliyor. Örnek olarak ev tekstillerinde birliğimizin kilogram başına ihracat değeri 10 dolar. Giyimlik kumaş da ise 12,5 dolar seviyelerinde” dedi.

Projelerin yüzde 3’ünde üretim ve ticaret başladı

UTİB olarak, 2009 yılından bu yana düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin Türkiye’de bir ilk ve başka sektörlere rol model olduğunu dile getiren Pınar Taşdelen Engin, “Bugüne kadar gelen yaklaşık 2 bin 300 projenin yüzde 3’ü üretim sürecine girdi. Buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk Lirasının kıymetli olduğunu belirten Engin “Bunun sektöre yansıması son derece önemli. Bu doğrultuda, yaptığımız saha çalışmalarında tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik. Şimdi inovasyonun önemine inanan tüm girişimcilerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle başvurmalarını arzu ediyoruz. Artık ismimiz sadece Ar-Ge Proje Pazarı değil; ‘TechXtile Start-Up Challenge’. Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, milli ve yerli üretimi destekleyen başvurular geleceğine inanıyoruz. Onlara girişimcilik ve inovasyon eğitimleri, mentorluk gibi destekler sağlamak, onları potansiyel müşterileriyle buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle cesaretlendirmek istiyoruz. Etkinliği, Bursa Giyimlik Kumaş Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“Bursa, tekstil ve hazır giyimde dünyanın hub’ı olabilir”

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyonda müthiş bir öğrenme döneminden geçtiğinin altını çizen Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum da “Türkiye, iş modellerini gözden geçirip iyileştirmeye çalışıyor. Biz de buna paralel bir işleyiş içindeyiz, Ar-Ge Proje Pazarı yeniden şekilleniyor. Nasıl Silikon Vadisi dünyanın hub’ı olduysa, Bursa da tekstil ve konfeksiyonda dünyaya hizmet veren, inovasyon ve girişimcilikte yerli yabancı start up’ların merkezi olabilir” diye konuştu.

“UTİB’in paydaşı olmaktan mutluyuz”

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de Türkiye’de 2010 yılında 26 kalkınma ajansı kurulduğunu belirterek “BEBKA olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyoruz. Kullandığımız her kuruş bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. Girişimcilik için özel mali destek programı tasarladık. Bu anlamda UTİB’in 2011 yılından bu yana paydaşı olmak da bizleri mutlu ediyor. Elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Projeyi de 340 bin TL civarında bütçe ile destekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.