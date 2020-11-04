TETSİAD Başkanı Bayram: İhracattaki başarının önemli bir parçası olduk

04 Kasım 2020

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaşan ekim ayı ihracat rakamlarının pandemi sürecinin oluşturduğu tüm zorluklara rağmen gurur verici bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ekim ayında, 17,3 milyar dolar ihracat yaptığını anımsatan Bayram, ihracat rakamlarının bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

"Katma değerli bir sektör olan ev tekstili ürünlerinde, pandemi sürecinin olumsuzluklarının araya girmesine rağmen ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen 2 milyar doların üzerindeki ihracatla bu başarının önemli bir parçası olduk" diyen Bayram, yaşanan zorlu sürecin atlatılmasının en etkili yolunun üretmekten geçtiğini, bu bilinçle çalıştıklarını aktardı.

Bayram, şunları söyledi: "Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaşan ekim ayı ihracat rakamları, pandemi sürecinin oluşturduğu tüm zorluklara rağmen gurur verici bir başarı. Bu gurur tablosunu oluşturan tüm ihracatçıları yürekten kutluyorum. Çağın gereklerine en hızlı şekilde adapte olarak teknolojiyi, Ar-Ge ve inovasyonu etkili bir biçimde kullanarak ve nitelikli ürünler üreterek, yeni düzende geleceğe daha da sağlam adımlarla yürümek istiyoruz. Yaşadığımız zorlu süreci fırsata çevirerek, bu süreçten güçlenerek ayrılacağımıza inanıyorum. Şu ana kadar dünyanın içinde bulunduğu duruma baktığımızda başarılı bir süreç geçirdiğimiz görülüyor."

Kaynak: AA