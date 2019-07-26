TETSİAD üyeleri Bursa’da ‘kenetlendi’

26 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Ev Tekstilcileri ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan genel kurulunda başkanlığa aday gösterilen Şerafettin Demir, İbrahim Etkeser başkanlığında faaliyet gösteren Bursa Çalışma Grubu önderliğinde, Bursalı ev tekstil sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Baylan Tekstil’in ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği; Küçükçalık Tekstil, Zorlu, Finber Tekstil, Dilhan Tekstil, Göktepe Tekstil, Marsteks, Özgür Poyraz Tekstil, Ramnur, Safaş, Canpa, Aymina, Bünyem Tekstil, Aluçlar ve 200’ü aşkın Bursalı Ev Tekstilcisinin katılımı ile 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan genel kurul öncesi önemli bir güç gösterisi oldu.

“Geçmişte yaşanan ayrılık sektöre zarar verdi”

Toplantıda konuşan Şerafettin Demir, ev tekstilinin Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunu söylerken, sektörün potansiyeline ve gidecek daha çok yol olduğuna dikkat çekti. Ev tekstilinde ilk derneğin 1991 yılında kurulmasına karşın 1997 yılında ikiye ayrıldığını ve 10 yıl süren bu ayrılığın sektöre ciddi bir zarar verdiğini anlatan Demir, “Bugün bizim bir sloganımız var; ‘Kenetlenelim!’ Bu kenetlenmenin amacı da geçmişi 30 yıla dayanan, çok güçlü ve belli bir varlığa sahip olan derneğimizin büyümesi ve ilerlemesidir. Derneğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu dönem dışarıdan aday olan biri üyemiz çıktı. Bu haktır, olabilir. Hayırlı olsun. Bana göre böyle olmasında büyük fayda var. Güzel bir yarış başladı, sektörün gücünü arkasına alan kazanacak. Üyelerimiz kararlarını verirken, yönetim kurulunun tamamına bakacaklar. Hangisi bizim derneğimizi ve sektörümüzü daha iyi noktalara götürecek, kimin projeleri daha doğru, kim sektörde bütünlük sağlayacak, bunlara bakacaklar” dedi.

İthalatın yerine yerli üretim önceliği

Genel Kurul'da kendi yönetimlerinin seçilmesi durumunda en büyük önceliklerinden birinin ithalat konusu olacağını ifade eden Demir, şöyle devam etti: “Ev tekstilinde ithalat konusuna büyük önem veriyoruz. İthal edilen ürünleri tek tek inceleyeceğiz. Hangi ürünlerin neden ithal edildiğine dair detaylı çalışmalar yapacağız. Sorun teknoloji mi, fiyat mı, bizde üretilmemesi mi? Bunları net bir şekilde ortaya çıkarıp ithalatın yerine yerli üretimi nasıl koyacağımızı araştıracağız. Dünyadaki tüm tekstil, hammadde ve konfeksiyon ihracatından, Türkiye’nin aldığı pay sadece yüzde 3.5. Geri kalan yüzde 96.5'lık bölüm, bizim için çok büyük bir potansiyel oluşturuyor. İthalatın yerine yerli üretimi koyabilirsek dünya tekstilindeki payımız da giderek artacak ve işlerimiz büyüyecek.”