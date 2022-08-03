TETSİAD’da Hasan Hüseyin Bayram güven tazeledi

BURSA (DÜNYA) - TETSİAD’ın tek liste ile gerçekleştirilen 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram güven tazeledi. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat misyonu ve ‘Güçlü yönetim, güçlü sektör’ sloganıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’a sektör temsilcileri yoğun katılım gösterdi. 30 yıldır ev tekstili sektörüne yön verdiklerini ve bugün 180 ülkeye 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “2023 yılı ev tekstili ihracat hedefimizi de 5 milyar dolar olarak ilan ediyorum” dedi. 2 yıl aranın ardından Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda 1.5 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını hatırlatan Bayram, 16-20 Mayıs 2023’te planladıkları HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda en az 250 bin ziyaretçi ve 2 milyar dolarlık iş hacmi hedeflediklerini açıkladı. TETSİAD’ın 5. Olağan Genel Kurulu’nda oybirliği ile belirlenen Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu: Hasan Hüseyin Bayram (Başkan), Erdoğan Baydemir, Harun Kütükde, Ufuk Oçak, İbrahim Uzunoğlu, Ömer Faruk Canavar, Murat Zümbülyuva, Mehmet Ali Altun, Hüseyin Eğri, Murat Tosunoğlu, İsmail Akgün Güvenç.

“Stoklarımızı makul seviyelere getirmeliyiz”

Genel Kurul’da Divan Başkanlığı yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da ev tekstili sektörünün dünya genelindeki değişime iyi adapte olması gerektiğini vurgulayarak “Emtia ve ham maddede çok ciddi fiyat artışları yaşandığı için stok yönetimini iyi yapmamız gerekliliği ortaya çıktı. Şirketlerin birçoğunda nakit akış bozuklukları da baş gösterdi. Dolayısıyla dünyadaki değişimi iyi okumak lazım. Emtiadaki gevşemelerde mutlaka stoklarımızı makul seviyelere getirmeliyiz. Tedarik zincirinden kaynaklı bozulmaları iyi değerlendirmeliyiz. Mesela Sahra altı Afrika ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz son dönemde gelişti. Rusya’nın komşu ülkelerindeki ciddi iş potansiyelini de göz ardı etmemeliyiz. Önümüzdeki süreçte TETSİAD ile bu pazarlara yoğunlaşacağız. Tek şansımız, dış ticaretimizi artırmak” diye konuştu.