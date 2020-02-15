Ticaret savaşları Türk tekstilini ABD pazarında üst sıralara taşıyacak

15 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - ABD’nin Oregon eyaletinde 12-13 Şubat tarihlerinde Premiere Vision Sports fuarı bu sene 54. defa düzenlenen Northest Materials fuarı ile eş zamanlı olarak ikinci defa gerçekleştirildi. Türk tekstilinin ihracattaki güçlü kuruluşlarından olan UTİB, 2011 yılından bu yana dünyada birinci sırada yer alan ve pazar satışlarının yüzde 37’sini elinde bulunduran ABD pazarındaki gücünü artırmak için Premiere Vision Sport Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenledi. UTİB organizasyonu ile Ekoten Tekstil, Emsam Tekstil, Gapsan Tekstil, Rebilteks, Tepar Tekstil’den oluşan 5 Türk firması fuara katıldı. Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı yaklaşımıyla ürün kalitesini tüm dünyaya kabul ettiren Türk tekstil firmaları, başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerine spor üretime yönelik kumaştan aksesuara, iplikten spor kıyafet ve ayakkabıya kadar birçok ürün ve ürün grubunu tanıtma fırsatı buldu. Premiere Vision Sport Fuarı, Amerika kıtasındaki spor giyim pazarı için oldukça önemli olan ve spor giyim alıcılarının ihtiyaçlarını büyük çoğunlukla karşılayan Northeast Materials Fuarı’nın sinerjisinden de yararlandı. Fuarın gerçekleştirildiği bölgede uluslararası spor markalarının genel merkezlerinin bulunması da hedef ziyaretçiye ulaşma açısından firmalara büyük bir avantaj sundu.

340 milyon dolarlık ihracat ile ABD ilk 5’te

2018 yılı itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında toplam 13,2 milyar dolar ithalat ile 3. sırada yer alan ABD, Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi kapsamında hedef ülkeler arasında yer alıyor. ABD, en çok ithalatı başta Çin olmak üzere Güney Kore ve Kanada’dan gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tekstil ihracat pazarları arasında 340 milyon dolar ihracat ile 2019 yılsonu itibarıyla 5. sırada yer alan ABD pazarından Türkiye tekstil sektöründe yüzde 2,70 oranında pay alıyor. ABD’nin tekstil sektöründe Türkiye’den en çok ithal ettiği ürünler ise, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat, dokunmamış mensucat, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ve sentetik devamsız liflerden oluşuyor.



Çin ürünlerine %25’e varan oranlarda ilave gümrük vergisi

Yüksek vergi oranlarıyla tekstil ve hazır giyim sektörlerinde korumacı bir politika izleyen ABD, özellikle ticaret savaşlarının ivme kazandığı 2019 yılından itibaren, Çin menşeli tekstil ve hazır giyim ürünlerinde yüzde 25’e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Böylece Türkiye’deki tüm sektörlerin ABD’de Çin’e karşı bir rekabet avantajı elde edebilecekleri yeni bir dönem de başlamış oldu. Türk tekstil sektörünü dünyaya tanıtmak, imajını geliştirerek yurt dışında markalaşmasına öncülük etmek, mevcut pazarlardaki payını artırmak ve hedef ülkelerle olan ihracatı geliştirmek amacıyla Premiere Vision Sport Fuarı’nda info standı kuran UTİB, hem Türk tekstil ürünlerinin spor alanında sunduğu yenilikleri paylaştı hem de TFF Magazine (Turkish Fashion Fabrics Magazine) dergisinin uluslararası ziyaretçilere dağıtılmasını sağladı.