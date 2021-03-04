TİM ‘Kadın Eliyle Üretilmiştir’ etiket projesi başlatıyor

Leyla İLHAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), sahibi kadın olan işletmelerin üretimine pozitif ayrımcılık uygulamasına yönelik çalışma başlatıyor. Hazırlıkları süren proje kapsamında ürünlere “Kadın Eliyle Üretilmiştir” etiketi uygulaması başlatılacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, hazırlıkları devam eden çalışmanın tamamlanmasıyla özel olarak etiketlenen bu ürünler için ayrı raflar düzenleneceğini kaydetti. Çalışmanın bir Ur-Ge projesi olduğunu vurgulayan Gülle, bu alandaki üretimin pazarlama ve tanıtım desteklerinden yararlanabileceğini de söyledi. Alışverişte kadın işletme sahiplerinin ürettiği ürünlere ayrıcalık sağlamak amacıyla dünyada “Women Owned’ olarak uygulanan kadın logolu ürün çalışması Türkiye’de de başlatılıyor. Uygulama Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hayata geçirilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadın gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Gülle, 2 yıl önce kurdukları TİM Kadın Konseyi ile ihracatçı kadınları desteklemeye başladıklarını belirterek, kadın üreticilere pozitif ayrımcılık sağlamak için kadınların ürettiği ürünlere “Kadın Eliyle Üretilmiştir” etiketi projesini başlatacaklarını söyledi. Gülle, henüz hazırlıkları devam eden yeni çalışma kapsamında, etiketlenen bu ürünler için ayrı raflar hazırlanacağını ifade etti.

“50 firmanın katılacağı bir Ur-Ge projesi”

100 bin üyesi olan TİM’de üyelerinin yüzde 5’inin yani 5 binin kadın patron olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Gülle, özellikle e-ticaret platformlarında çok ciddi kadın girişimci olduğunu, bunları e-ihracata da yöneltmenin mümkün olduğunu söyledi. Buna yönelik kadın kümelenme projeleri olduğunu söyleyen Gülle, “Bu bir Ur-Ge projesi. 5 hazır giyim ve 5 tekstil sektöründen Ur-Ge projesi hazırlıyoruz. Firma sahibi veya yöneticisi kadın olan her ihracatçı birliğinden 5 firma, toplam 50 firmanın katılacağı bir Ur-Ge projesi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu proje kapsamında İK programları, pazara erişim, fuarlara katılım, devlet desteklerini alabilecek” dedi.

İhracattaki artış sürecek

Türkiye’de firmaların özellikle 2018 yılından bu yana ihracata daha fazla ağırlık verdiğini belirten Gülle, “İhracatımız hafta içinde günden güne artıyor. Pazartesi günleri 500 bin dolarla başlayan günlük ihracat rakamı salı günü 600, çarşamba 700, perşembe 800, cuma günleri 1 milyar doları buluyor” dedi. “Mart, nisan, mayısta da ihracatta baz etkisiyle güzel rakamlar yakalarız” diyen İsmail Gülle, büyüme kriteri haline gelen ihracatta oynak döviz kuru yerine istikralı kur sağlamanın önemine işaret etti.

Hazır giyimde markalar Türkiye’ye geri dönüyor

Hazır giyimde daha önce Türkiye pazarından çekilen markaların geri dönerek Türkiye’den tedarik yoluna gittiğini ifade eden Gülle, “Stok yapmak istemeyen düşük ölçekli alım yapmak isteyen alıcılar Çin yerine Türkiye’ye yöneliyor. ABD’li firmalar da Türkiye’den alıma yöneldi. Yoğun taleple birlikte bu yıl içerde ve dışarda bir genişleme bekliyoruz” dedi.

Dünyada para bolluğuyla birlikte, talebin arttığını aktaran Başkan İsmail Gülle, “Talep arttıkça arz yetmiyor. Şu anda Arçelik sac bulmakta, tekstilci iplik bulmada, mobilyacı kereste, MDF bulmakta zorlanıyor. Bu durum fiyatlara yansıyor. Tedarik süreci de pandemi dolayısıyla aksıyor. Bütün uğraşımız sektörlerin hammadde sorunlarından etkilenmemesi yönünde” diye konuştu.

Kadınlar 500 milyon dolarlık kredinin 5 milyonunu kullandı

İhracatçı kadınların kendilerine sunulan pek çok şeyden habersiz olduğunu söyleyen İsmail Gülle, Eximbank’ta kadın girişimciler için 500 milyon dolarlık kredi limiti ayırdıklarını ancak bunun sadece 5 milyon dolarının kullanıldığını söyledi. Bu kadar düşük kullanımda bankaların teminat mektubu istemesinin de etkili olduğunu aktaran Gülle, ”Kadınları girişimci yapacaksak, projeye kredi verilmesinin önü açılmalı. Bugüne kadar kredisini ödeyemeyen bir kadın oldu. Sadece asansörde trafikte yol vermekle destek olunmaz, kredi vererek olalım. Çünkü kadının para kazanması aileden başlayarak ülkedeki bütün sorunları çözüyor” diye konuştu.