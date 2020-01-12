Türk ev tekstil firmaları, Heimtextil Frankfurt Fuarı’na katıldı

12 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Türk tekstil sektörünün dünyadaki gücünü pekiştirmek, yeni pazarlara açılmak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak amacıyla 7-10 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen Heimtextil Frankfurt Fuarı’na 290 Türk firması ile katılan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB), Türk tekstilinin yenilikçi ve fark yaratan tasarımlarını dünyaya tanıttı.

Ev ve mekan tekstillerinde dünya trendlerini ve tasarımlarını belirleyebilecek geniş ürün gamının yanı sıra son yıllarda yaptığı atılımların sonucunda ulaştığı teknolojik yenilikleri de tanıtan Türk tekstil firmaları; dünyanın dört bir yanından fuara katılan ziyaretçi, katılımcı ve alıcılarla bir araya gelerek dekoratif kumaşlardan perdelere, mobilya kumaşlarından halı ve döşemelere, yastık kılıflarından yatak ve masa örtülerine, havlulardan banyo paspası, halı ve perdelerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu tanıtma fırsatını da yakaladı.

Türk firmaların trend ürünlerinin yanı sıra günümüzün olmazsa olmazı haline gelen sürdürülebilir tekstil ürünlerinin yer aldığı UTİB etkinlik alanında Digital Artist Kerim Dündar ve 3D Generalist Ege Irmak’ın; sektörün tüm dinamiklerine dokunan, Türk tekstilinin tasarım, üretim ve trend belirleme kabiliyetini aktarmanın yanında özgün tavrı ve söylemiyle yaşamla iç içe bir denge kuran ve doğaya yeniden bağlanan bir ipin sürdürülebilir bir kumaşa dönüşüm hikayesini anlatan “Fabrictale” adlı eser de ziyaretçilerden tam not aldı.

“Türkiye yüzde 15 pay ile Almanya’ya ihracat yapan en büyük 2.ülke”

Almanya’nın 83 milyon nüfusu ve yıllık 1 trilyon doları aşan ihracat performansıyla ABD ve Japonya ile birlikte dünyanın en önemli sanayileşmiş ülkeleri arasında yer aldığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Almanya, yüksek alım gücü ile Türkiye’nin ihracat yaptığı önemli pazarları arasında yer alıyor. Almanya’nın 2018 yılında tekstil ithalatı 9.4 milyar dolar, mekan tekstilleri ithalatı da 3.1 olarak gerçekleşmişti. Almanya’ya ihracat yapan ülkelere baktığımızda Çin yüzde 25’lik pazar payı ile ilk sırada, Türkiye’de yüzde 15 oranında pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizin Almanya’ya yaptığı tekstil ihracatı ise 456 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Türkiye’nin ev tekstili sektörü için ihracat değeri bakımından en büyük pazarının Almanya olduğunu söyleyen Engin sözlerini şöyle devam etti: “Ülkemiz hala Almanya pazarının en büyük ikinci tedarikçisi konumunu sürdürüyor. Bu sebeple, Heimtextil Frankfurt Fuarı’nı oldukça önemsiyoruz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, Heimtextil sadece Almanya pazarına erişim için değil, dünya pazarlarına erişim için de en önemli fuardır. Avrupa’nın bu sektördeki tüm oyuncuları bu fuarı ziyaret ediyor.”