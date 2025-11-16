Türk modası İngiltere’de vitrinde çıkıyor: Hedef 2 milyar dolar İhracat

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İngiltere’de 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek Fashion SVP Londra Fuarı’na 13 firmayla katılacak.

İngiltere’nin hazır giyim ithalatının yıllık 22-23 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İngiltere’nin hazır giyimde en büyük üçüncü tedarikçisinin Türkiye olduğunu, pandemi sonrasında ilk kez düzenlenecek olan Fashion SVP Londra Fuarı’nda Türk moda endüstrisinin koleksiyonlarını tanıtarak İngiltere pazarında güçlerini korumayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin İngiltere’ye 2025 yılının 10 aylık dönemde 1,2 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiğinin altını çizen Sertbaş, “Avrupa’da ekonomilerdeki resesyon sona erdi. İstanbul Sanayi Odası İhracat İklim Endeksi Ekim ayında yüzde 52,4’e yükseldi. İngiltere bu endekse yüzde 6,1’le Almanya ve ABD’den sonra en büyük katkı sağlayan üçüncü ülke oldu. İngiltere ekonomisi gelecek için güçlü sinyaller veriyor. Türk ekonomisinin içinden geçtiği zorlu süreçten dolayı ‘Türkiye Pahalı Ülke’ sorununun üstesinden geldiğimiz takdirde İngiltere’ye ihracatımız 2025 yılı sonunda 1,5 milyar dolara, orta vadede 2 milyar dolara yükselebilir” şeklinde konuştu.

Uğuz: “İngiltere’ye ihracatta mevcudu koruduk”

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılının ocak – ekim döneminde ihracatının yüzde 8’lik azalışla 1 milyar 170 milyon dolardan 1 milyar 80 milyon dolara gerilediğini dillendiren EHKİB YK Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, aynı dönemde İngiltere ihracatlarının ise yüzde 2’lik artışla 98 milyon dolardan 100 milyon dolara çıktığını ve İngiltere pazarında mevcudu koruduklarını kaydetti.