Türk tekstil sektörü 2021 yılına rekorlarla devam ediyor

Türk tekstil sektörü 2021 yılının ilk yarısında 6,2 milyar dolar değerinde ihracat ile tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatını gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihi rekoru kırma hedefine ulaşmaya bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "İlk yarıyılda çifte rekor kıran sektörümüzün şu anki gidişatı, 2021 yılında 12 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kırma hedefimize ulaşmamız açısından büyük önem taşıyor, umuyoruz ki sektörümüz 2021 yılında rekorlar kırmaya devam edecek." dedi.

Son 12 ayda 11,7 milyar dolar ihracat ile hedeflerine bir adım daha yaklaştığını belirten İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Tekstil sektörümüz 2021 yılının ilk yarısında 6,2 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk yarısına göre tekstil ihracatımız yüzde 50 oranında artarken 2019 yılının ilk altı ayına göre ise ihracatımız yüzde 24 oranında arttı. Yılın ilk yarısında tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatını gerçekleştirdik. Haziran ayında ise tekstil sektörü ihracatımız 1,1 milyar dolar değeriyle 2020 yılı Haziran ayına göre yüzde 49, 2019 yılı Haziran ayına göre yüzde 78 oranında arttı. 2021 yılında 3. Kez 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren tekstil sektörümüzün, Haziran ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaştığını gözlemliyoruz. Son 12 ayda ise 11,7 milyar dolar değerinde ihracatla hedeflerimize bir adım daha yaklaştık." dedi.

“12 milyar dolar ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz”

12 milyar dolar ihracat hedefine hızla yaklaşan sektörün ihracat artışına emek veren tüm firmaları can-ı gönülden kutladığını ifade eden Ahmet Öksüz, "İlk yarıyılda çifte rekor kıran sektörümüzün şu anki gidişatı, 2021 yılında 12 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kırma hedefimize ulaşmamız açısından büyük öneme sahip.” dedi. AB’nin ithalatında Türkiye’nin payının hızla artmaya devam ettiğini vurgulayan Öksüz, "2020 yılında tekstil sektörümüz, küresel ihracatta bir basamak atlayarak dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı konumuna yükseldi. 2021 yılının ilk 6 ayında ihracat gerçekleştirdiğimiz 181 ülkenin yüzde 85’inde ihracatımızda artış gözlemleniyor. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine ise 2021 yılının ilk 6 ayında ihracatımız yüzde 51 oranında artarak 2,9 milyar dolar değerinde gerçekleşti. 2020 yılında AB’nin ithalatında ülkemizin pazar payı yüzde 15 seviyelerinden yüzde 17 seviyelerine gelmişti. 2021 yılında da AB’nin ithalatında Türkiye’nin payını hızla artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. AB’nin yanında başta Amerika Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri olmak üzere tüm ülke gruplarında yüzde 70’lere varan önemli artışlar yaşıyoruz. Tüm ekonomik göstergelerden hareketle 2021 yılında 12 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşarak; sektörümüzün AB’nin ithalatından aldığı payı daha da artıracağını ve sektörümüzün orta-uzun vadeli hedefi olan ilk 3 ihracatçı ülke arasına girme yolunda en önemli adımı atacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

“Döngüsel ekonomi en önemli gündem maddemiz”

Ticaret Bakanlığına sektörün sürdürülebilirlik çalışmalarının artırılması kapsamında bir teşvik mekanizması önerisi sunduklarından söz eden Ahmet Öksüz, "Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla İTHİB olarak Türk tekstil sektörümüzü hedeflerine ulaştıracak önemli gündem maddeleri belirledik. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle faaliyetlerine devam ettiğimiz teknik tekstiller ve konfeksiyon yan sanayi Ur-Ge projemizin yanında Sürdürülebilir Tekstiller Ur-Ge Projemiz için çalışmalarımıza başladık. Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve sıfır atık sektörümüzün en önemli gündem maddeleri ve tüm çalışmalarımızın odak noktasına sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmalar yer alıyor. Ticaret Bakanlığımıza da sektörümüzün sürdürülebilirlik çalışmalarının artırılması kapsamında bir teşvik mekanizması önerimizi sunduk. Zira sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde sosyal uygunluk kriterlerine uyum, firmalarımızın çok önemli bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Önerdiğimiz destek mekanizmasının hayata geçirilmesiyle; firmalarımız sadece finansal ölçekte desteklenmekle kalmayacak aynı zamanda sektörümüzün sürdürülebilirlik vizyonunun tabana yayılmasında ve katma değerli ihracat artışımızda önemli bir rol oynayacak. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türk tekstil sektörünün yeşil mutabakatın tüm uygulama alanlarında öncü olmasını hedefliyoruz." dedi.

“Uluslararası fon kaynaklı projeleri sektörümüze kazandırmak için harekete geçtik”

Uluslararası fon kaynaklı projelerin önemini vurgulayan Ahmet Öksüz sözlerine şöyle devam etti: "Ulusal fon kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz projelerin yanında İTHİB olarak uluslararası fon kaynaklı projeleri de oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda İTHİB bünyesindeki firmaların olgunluk seviyelerine göre belirlenecek olan inovasyon odaklı projelerde mentorluk, tasarım ve başvurulara yönelik finansman mekanizmalarının desteklenmesini hedefleyen ve Birliğimiz tarafından ilk kez başlatılan “Ar-Ge & İnovasyon Kapasite Geliştirme Programı”’nı hayata geçiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz program ile firmaların Ar-Ge olgunluk seviyesine göre inovasyon kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, firma bünyesinde Ar-Ge odaklı kurumsal kapasitenin oluşturulması, olgunluk seviyesi yüksek olan firmaların katma değeri daha yüksek ürünlerinin sektörümüze kazandırılması hedefleniyor."