Türk tekstil sektörü, modanın başkenti Paris’te atağa geçti

13 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil sektörü ihracatına güçlü ivme kazandırmak için 10-13 Şubat tarihleri arasında modanın başkenti Paris’te eş zamanlı olarak düzenlenen Premiere Vision Paris ve Texworld Paris fuarlarına dergi standı ile katıldı. Bu yıl 92. kez düzenlenen Premiere Vision Paris Fuarı’na 12’inci kez katılan UTİB, yılda iki kez düzenlenen Texworld Paris Fuarı’nda da 18’inci kez yer aldı.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fuarlara dergi standı ile katılan UTİB tarafından Türk kumaş sektörünü dünyaya tanıtmak, imajını geliştirerek yurt dışında markalaşmasına öncülük etmek ve mevcut pazarlardaki payını arttırmak, hedef ülkelerle olan ihracatı geliştirmek ve rakiplerin pazarlama stratejileri konusunda araştırma yapmak amacıyla hazırlanan Turkish Fashion Fabrics (TFF) Magazine, her iki fuarda da dağıtıldı.

Türkiye’nin giyimlik kumaş sektöründen, firmalarına, Türk tasarımcılarından tasarımlarına kadar birçok konuda Türk tekstil sektörünü tanıtan TFF Magazine, başta Fransız yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör profesyonelleri ile bir araya getirildi. Ayrıca Türkiye, Premiere Vision Paris Fuarı’na katılan 182 firma ile İtalya ve Fransa’dan sonra en fazla katılım gösteren ülke oldu. Texworld Paris Fuarı’na da Türkiye’den 108 firma katıldı.

Deriden kumaşa, aksesuardan hazır giyim ve tasarım ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubunun sergilendiği bu iki fuara UTİB olarak dergi standı ile katılım gösterdiklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Paris’in modanın önemli merkezlerinden biri olduğunu ve 2021-2022 ilkbahar-yaz moda trendlerinin Premiere Vision Paris ve Texworld Paris gibi önemli fuarlarda belirlendiğini söyledi.

Türk tekstil sektörünün her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Engin, “Sektörümüz gerek Ar-Ge ve inovasyonda gerekse de tasarım ve ileri teknoloji konularında büyük ivme yakaladı. Türkiye’den toplam 290 firma ile eş zamanlı gerçekleştirilen bu iki fuara katılım sağladık. Türk tekstil sektörünü ve öncü firmalarını yabancı sektör profesyonellerine nitelikli tanıtım yapabilmek için her iki fuarda da dergi standı ile yer aldık. Fuar boyunca hem dergimiz TFF Magazine hem de Türk tekstil firmaları yabancı sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Premiere Vision Paris Fuarı’na İtalya, Fransa, Çin, İngiltere, Hindistan, Almanya ve ABD başta olmak üzere 49 ülkeden 1.759 firma, Texworld Paris Fuarı’na da 1.000 firma katıldı. Biz de Premiere Vision Paris ve Texworld Paris gibi prestijli fuarlarda yer alarak Türk tekstil sektörünün gücüne ve ürün kalitesine vurgu yaparak dünya pazarında daha da geniş pay almayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Fransa, büyük bir pazar potansiyeli oluşturuyor”

Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamındaki hedef ülkeler arasında Fransa’nın da yer aldığını vurgulayan Engin sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin tekstil ihracat pazarları arasında Fransa, 2019 yılsonu itibarıyla 121 milyon dolar ihracatla 19. sırada yer alıyor. Fransa aynı zamanda 2018 yılı sonu itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında da toplam 4,3 milyar dolar ithalat ile 14. sırada yer alıyor. En çok İtalya, Almanya ve Çin’den ithalat yapan Fransa, önemli bir ithalatçı olduğu için Türk tekstil sektörü için de oldukça büyük bir pazar oluşturuyor. 2018 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin Fransa’daki pazar payı ise yüzde 3 oranında. Ülkemizden Fransa’ya en çok pamuk ipliği, pamuklu mensucat, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ve diğer örme mensucat ürün grupları ihraç ediliyor.”