Türk tekstil ürünlerine dünyanın kapısı ABD’den açıldı

05 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini yılda iki kez California Market Center’da bir araya getiren fuarda, Uludağ Tekstil İhracatçıları (UTİB) tarafından milli katılım ve UTİB Etkinlik Standı organizasyonları düzenlendi. Giyimlik kumaş ve aksesuar üreticilerine yönelik düzenlenen fuara, Antik Dantel, Confetti Tekstil, Erez Dokuma Kumaş Tekstil, ETS Ezgi Tekstil, Grup Tekstil, İlay Tekstil, Kıvanç Tekstil, Lale Mefruşat, Marıtaş Denim, Monark Mensucat, Moripek Tekstil, Öztek Tekstil, Pakıpek Tekstil’de aralarında bulunduğu sektör öncüsü 13 tekstil firması milli katıldı.

LA Textile Show’da düzenlenen UTİB Etkinlik Standı ile Türk tekstilinin farkındalığını ortaya koymayı hedeflediklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, şöyle konuştu:



“Türk tekstil sektörü, son yıllarda yaptığı atılımların sonucunda ulaştığı teknolojik yenilikleri, üretim kalitesi ve modası ile dünya pazarlarında ne yaptığı ne ürettiği sürekli merak edilen bir ülke oldu. Bunu LA Textile Show’da bir kez daha gördük. Katılımcı firmalarımızın ürünlerinden örnekler de sergilediğimiz UTİB Standı, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcıların adeta uğrak yeri oldu. Standımızı ziyaret eden yabancı profesyoneller, en son trendleri, dünya için artık olmazsa olmazı haline gelen sürdürülebilir tekstil ürünlerimizi dikkatlice incelediler ve fikir alışverişinde bulundular. Buna bir de misafirperverliğimizi eklenince, standımız fuarın en ilgi çeken stantları arasında yerini aldı.”

“ABD deki payımız artıyor”

Sektörün performansına da değinen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD pazarının önemine de dikkat çekti. Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya pazarından yüzde 3,3, AB pazarından yüzde 12,8, ABD pazarından ise yüzde 1.5 pay aldığını bildiren Pınar Taşdelen Engin, “Bu durum hem tekstil hem de hazır giyim sektörlerimizin dünya pazarlarındaki gücünü ve potansiyelini ortaya koyuyor. Dünyanın önemli tekstil ve hazır giyim tüketicisi ABD’de Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ihracatının aldığı yüzde 1,5 oranındaki payı artırmak için hem sektörümüz hem de UTİB olarak çok yoğun çalışıyoruz. 2018 verilerine göre 13,2 milyar dolarlık tekstil ithalatına karşın, 18,7 milyar dolar ihracat yapan ABD, dünyanın en büyük ikinci tekstil ihracatçısı ve en büyük üçüncü ithalatçısı konumunda. 357 milyon dolar tekstil ihracatı yapan Türkiye, ABD’nin en fazla tekstil ürünü ithal ettiği ülkeler arasında 10. sırada yer alırken, Türkiye’nin en fazla tekstil ihracatı yaptığı ülkeler sıralamasında ise 5 ülke içinde yer alıyor. 146 firmanın katılımıyla gerçekleşen LA Textile Show’da alıcılarla Türk tekstil sanayimizin tam entegre üretim yapısını, ürün kalitemizi ve hızlı sevkiyat avantajlarımız ile küresel pazarda en rekabetçi ülkeler arasında olduğumuzu anlatma fırsatımız oldu” diye konuştu.