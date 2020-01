Türk tekstili New York’a damga vurdu

28 Ocak 2020

Türkiye’nin önde gelen 32 kumaş firması ile bu yıl ilk kez New York’ta düzenlenen ‘i Of The World’ fuarı Amerikalı ziyaretçilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. İTHİB’in 2020 yılı stratejisi olan sürdürülebilirlik temasında kurgulanan fuarda Türk firmaları, İTHİB’in özel davetiyle New York’tan ve Amerika’nın farklı eyaletlerinden gelen küresel alım gruplarıyla buluştu.



Fuara katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: ‘ABD'nin tekstilde toplam ithalatı 30 milyar dolar civarında, buna konfeksiyonu da dahil ettiğimiz zaman toplam ithalat 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Bizim ABD’ye tekstil ihracatımız 650 milyon dolar, ülkemizin toplam tekstil ve konfeksiyon ihracat rakamlarına baktığımızda bunun 29.5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ancak bunun sadece 1 milyar doları ABD’ye ihracatımızı oluşturuyor. Dolayısıyla ABD’ye olan ihracatımız Türkiye’nin gerçek potansiyelini ne yazık ki yansıtmıyor.



Hedeflenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak için ABD pazarını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu açıdan ‘i Of The World’ gibi B2B yöntemi ile şirketleri bir araya getirmeyi hedefleyen bu sektörel fuar örneğini diğer sektörel alanlara da yansıtmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinden sonra ikili ülke ilişkilerini geliştirmek ve 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, tekstil ve konfeksiyon sektörü de bu çalışmalarda önceliklendirdiğimiz alanlardan biri.’ dedi.



İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz fuara ilişkin şunları söyledi:



‘Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz ‘i Of The World’ fuarını başarıyla tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İhracatçı Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı olan ‘i Of The World’, beklentilerimizin de üzerine çıkan ziyaretçi katılımıyla yoğun ilgi gördü. Türkiye tekstil sektörü olarak dünyanın 6'ncı ve ABD'nin 10'uncu büyük tedarikçisiyiz ve ABD’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatından yüzde 2,2 pay alıyoruz. Hedefimiz ABD’de pazar payımızı gerçekleştirdiğimiz ihracat ataklarıyla arttırarak ABD’nin ana tedarikçilerinden biri olmak. ABD’nin en büyük ilk 5 tedarikçisinden biri olabilecek potansiyele sahibiz. Bu sebeple Türkiye ve ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hedefinde öncü sektörlerden biri olarak belirlenen tekstil sektörü olarak gerçekleştirdiğimiz fuarla ilk somut adımı atmış olduk. Amacımız i’Of The World’ fuarımız gibi fuarları yaz-kış moda sezonuna bağlı olarak her 6 ayda bir devam ettirmek ve fuarımızı ABD’nin farklı noktalarına da taşımak. Bu kapsamda fuarımıza katılan başta Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay ve New York Başkonsolosumuz Sayın Alper Aktaş olmak üzere tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum."