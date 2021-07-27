Türk tekstili New York'ta görücüye çıktı

Tekstil sektörünün hedef pazarı ABD'de düzenlenen "Premiere Vision New York Fuarı"na 14, "Texworld New York City 2021 Hibrit Fuarı"na 24 Türk firması katıldı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinden (UTİB) yapılan açıklamaya göre, giyimlik kumaş, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuarda Türk üreticiler ürünlerini New York'tan dünya pazarının beğenisine sundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerinin sergilendiği "Premiere Vision New York Fuarı"nın yılda iki kez düzenlendiğini belirtti.

Temmuz ayında 41'incisi düzenlenen fuarın verimli geçtiğini bildiren Engin, "ABD, Türk tekstil sektörünün çok önem verdiği bir pazar ve her geçen yıl bu ülkeye ihracatı artırıyoruz. Dünyanın önemli alıcılarının da yakından takip etmesi, ABD fuarlarının bizim için önemini daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Engin, "Texworld New York City 2021 Hibrit Fuarı"nın dijital ortamda gerçekleştirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"UTİB olarak biz de firma organizasyonlarını dijital ortama göre organize ettik. Ülkemizden tekstil, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren 24 firma fuarda ürünlerini sergiledi. Fuarın dijital bölümünde 12, hibrit versiyonunda 12 Türk firması yer aldı. Bu yıl 11 ülkeden 200'e yakın firma fuarda yer aldı. Dünyanın önemli alıcılarının takip ettiği her iki fuardan firmalarımız ciddi geri dönüşler aldı. Bu fuarın artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz."