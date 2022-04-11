Türkiye, AB'de hazır giyim pastasından aldığı payı büyüttü

Yener KARADENİZ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), web sitesinde “Avrupa Birliği (AB) Hazırgiyim ve Tekstil Pazarında Türkiye’nin Yeri” raporunu yayınladı.

Rapora göre dünyanın 5, AB’nin ise en büyük 3’üncü hazır giyim tedarikçisi olan Türkiye, geçen yıl Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatı 100 milyon dolardan fazla artırdı. Bölgeye yaptığı ihracatı 2019’a göre yüzde 7,4, 2020’ye göre ise yüzde 14 yükselten Türkiye, 10,5 milyar Euro’luk ihracata imza attı. Türkiye, bu rakamla 85,8 milyar Euro’luk AB hazır giyim ithalatından aldığı payı yüzde 9,5’ten yüzde 12,3’e çıkardı. Ancak, TL’deki değer kaybı ve uluslararası rekabetin etkisi ile önemli bir fedakarlıkta da bulunulmak zorunda kalındı. İhracat birim değerinin bir kısmından feragat edilmesi ile kg başına ihracat değeri, yüzde 2,7 oranında düşerek 16,9 Euro’dan 16,5 Euro’ya geriledi. Söz konusu rakam 2019’da 17,6 Euro seviyesinde idi. “Avrupa Birliği Hazırgiyim ve Tekstil Pazarında Türkiye’nin Yeri” isimli rapora göre, söz konusu rakama rağmen Türkiye, 2021 yılı genelinde, birim değeri açısından Avrupa Birliği’nin ilk on hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri tedarikçisi arasında 2 sıra birden atladı ve 5. ülke konumuna yükseldi.

Türkiye’nin tüm dünyada olduğu gibi AB pazarında de en güçlü rakipleri Çin ve Bangladeş. Rapora göre AB’nin en büyük tedarikçisi olan Çin, AB pazarında 2021’de önemli oranda güç kaybetti. Çin’in AB’ye hazır giyim ihracatı, 2021’de yüzde 33,4 gerileyerek 43,3 milyar Euro’dan 28,8 milyar Euro’ya düştü. Bangladeş’in ihracatı ise yüzde 16,2 artarak 14,6 milyar Euro’ya açıktı.

Miktar değerden fazla arttı

2021’in tamamında AB’ye miktar olarak en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderen ülke 2 milyon 213 bin ton ile Çin oldu. Çin’in AB’ye ihracatı 2019’a göre yüzde 3,1 ve 2020’ye göre ise yüzde 5 arttı. Çin’in ülkeye gönderdiği ürünlerin değer olarak düşmesine karşılık miktar olarak artması, kg başına ihracat değerinin yüzde 24 gerilemesine yol açtı. Bangladeş’in AB’ye ihracatı miktar olarak yüzde 19 artarak 1 milyon 190 bin tona çıkarken, Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 17,2. Artarak 642 bin tona çıktı.

4 yıl süre ile yeniden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanlığı’na seçilen Mustafa Gültepe, bölgeye ihracatın bu yılın ilk çeyreğinde de artışını sürdürdüğüne dikkat çekti. Miktar ve değerin artmasına rağmen kg başına birim değerinin düşmesi konusunda ise Gültepe, şu ifadeleri kullandı: “Tüm dünyada hazır giyim sektöründe önemli bir rekabet söz konusu. Geride kalan dönemde salgının etkisi ile Türkiye önemli oranda avantaj elde etti. Bunda Türkiye’nin üretim kapasitesi ve gücü de önemli etken. Ancak aynı sürede üretim maliyetlerinin artmasına rağmen TL’de yaşanan gerileme artan maliyetleri fiyatlara yansıtmamızın önüne geçti. Artan rekabetçiliğin de etkisi ile kg başına değerde küçük bir gerileme yaşandı. Ancak bu yılın ilk çeyreği itibari ile AB’ye olduğu gibi diğer ülkelere de ihracatta önemli artışlar yaşadık. Kg başına değerde AB, genel birim fiyatın oldukça üzerinde. Bu yılın tamamında bu artışın devam etmesini ve AB’ye kg başına ihracat değerinin 17 Euro’nun üzerine çıkmasını bekliyoruz.”

İlk çeyrekte kilogram başına değer 17,4 dolara çıktı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2022 yılının ilk üç ayında tüm dünyaya 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör bu rakamla genel ihracat içindeki yüzde 9,1’lik payla; yüzde 12,5’lik paya sahip olan kimyevi maddeler sektörü, yüzde 12,4’lük paya sahip olan otomotiv endüstrisi ve yüzde 9,4’lük payıyla çelik sektörünün ardından dördüncü sırada yer aldı. En fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk üç ülke Almanya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralandı. Almanya’ya ihracat yüzde 16,8 oranında artışla 983,8 milyon dolar, İspanya’ya yüzde 11,2’lik artışla 632,6 milyon dolar ve İngiltere’ye yüzde 24,5’lik artışla 510,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre sektörün kg başına ihracat değeri 2021’in ilk çeyreğinde 13,1 dolar iken bu yılın ilk çeyreğinde 14,2 dolara yükseldi. Sektör içinde sınıflanan tekstil ürünleri çıkarıldığında ise kg başına ihracat değeri 2021’in ilk çeyreğine göre yüzde 11 artışla 15,6 dolardan 17,4 dolara yükseldi.