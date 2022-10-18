Üretici ve kullanıcı Ulusal Makine Sempozyumu’nda buluşacak

DÜNYA (BURSA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 20-21 Ekim tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nu gerçekleştirecek. Türkiye’de tekstil ve hazır giyim ile teknik tekstiller sektörünün önemli gelişmeler kaydederken makine, yazılım, yardımcı ekipman ve sistemleri ağırlıklı olarak yurtdışından ithal etmeye devam ettiğini kaydeden TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hale Gürler “Türk tekstil makineleri imalat sanayinde en büyük gelişmeyi boya ve terbiye makineleri sektörü göstermiş olup 1 milyar dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ancak diğer alanlarda tekstil makineleri, ağırlıklı olarak yurtdışından ithal ediliyor. Bu gerçeklerden hareketle ülkemiz tekstil makineleri ve sistemleri imalat sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak bir platform oluşturmak amacıyla 2 yılda bir düzenlemeyi planladığımız Ulusal Tekstil Makineleri ve Sistemleri Sempozyumunun ilkini gerçekleştireceğiz. ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla yapacağımız sempozyum hem dışa bağımlılığı azaltma ve tekstil ihracat ithalat dengesini sağlama çalışmalarını destekleyecek, hem de sektörün gelişimine katkıda bulunacak” dedi.