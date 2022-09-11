UTİB Başkanı Engin: Ar-Ge ve inovasyona ayrılan her bir lira değerli

DÜNYA (BURSA)

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) desteğiyle, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi moderatörlüğünde yürütülen Tekstilde Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı’nın açılış toplantısı gerçekleşti.

Tekstilde Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı’nın açılış toplantısında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu yıl sadece tekstil değil Ar-Ge merkezlerinde çalışan diğer alan mühendislerinin de eğitime katılım sağladığının altını çizdi. Engin, “Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk lirasının kıymetli olduğu inancıyla, bunun sektöre ve topluma bir refah payı olarak yansımasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Birlik olarak sektörlerimizin gelişimi ve ihracata katkının artırılması için pek çok çalışmaya imza atıyoruz. Bunlardan biri olan TechXtile Start-Up Challenge programı; yeni teknoloji ve metotların üretime dâhil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve ihracatta katma değerin artırılmasını ve dolayısıyla dış ticaret fazlasının artışını destekleyen çok önemli bir proje. Öte yandan genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla yola çıktığımız ve 12’ncisini düzenleyeceğimiz Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda ise finale kalan tasarımcıların tamamına yakınının bugün sektörde faaliyet göstermesi, bizi son derece mutlu ediyor. Tüm bu çalışmaların ortak gayesi; sektörümüze nitelikli istihdam kazandırmak, Ar-Ge, tasarım ve girişimcilik kültürünü geliştirerek sürdürülebilir ihracatımıza katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Pandemiye rağmen katılımcılardan ilgi gördü

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün ise, sektöre ciddi katkılar sağlayan programa olan desteklerinden dolayı UTİB ve UHKİB’e teşekkür etti. Üstün, “Tekstilde Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’mızın ilki pandemi döneminde yapılmış olmasına rağmen katılımcılarımızdan büyük ilgi gördü. Kaliteli eğitim içerikleri sayesinde birçok meslektaşımızın kariyerinde yeni proje fikirlerin gelişmesine imkan sağladı. Özellikle ülkemizin ihracatında önemli bir yeri olan teknik tekstil konusunda verilen eğitimler yol gösterici oldu. İkincisini düzenlediğimiz bu etkinliğin sonraki yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Program Koordinatörü-TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Hale Kaya Gürler de katılımcılara bilgi vererek sorularını cevapladı. Bursa’daki Ar-Ge ve tasarım merkezleri, BUTEKOM, TÜBİTAK BUTAL, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin de eğitimlere destek verdiğini belirten Gürler, 200’ün üzerinde başvuru ile programa bu yıl çok daha yoğun bir ilgi olduğunun altını çizdi.

Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Uygun da, programın Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin personel yetkinlikleri ihtiyaçlarının giderilmesi ve ülke ihracatına nitelik kazandırması açısından önemli olduğunu dile getirdi.