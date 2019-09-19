UTİB genç tasarımcıların eğitimine ışık tutuyor

19 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından genç yetenekleri sektöre kazandırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacı ile 2011 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, yeni başarı hikâyelerini ortaya çıkarmayı sürdürüyor. UTİB’in düzenlediği 7.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda ‘En İnovatif Ürün’ kategorisinde birinci olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışında eğitim bursu kazanan Bartu Başoğlu, İtalya'nın en ünlü güzel sanatlar ve tasarım akademilerinden biri olan NABA Milano Nuova Accademia Di Belle Arti Üniversitesi’den kabul aldı.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bugüne kadar 8 genç tasarımcının yurtdışı eğitim hakkı kazandığına değinerek, 2011 yılından bu yana genç yeteneklere destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

“Yarışma çok ciddi imkanlar sunuyor”

Yarışmayla ilgili de bilgi veren Engin, “2011 yılından bu yana yarışmamıza toplamda 1.951 kişi başvurdu. Çeşitli kategorilerde 129 kişi de ödül aldı. Bunlar arasından 8 finalistimiz de yurtdışı eğitim bursundan yararlanma imkânı buldu. Genç yetenekleri keşfetmek, başarı hikâyelerine vesile olmak, yarışmanın amacına ulaştığının göstergesi olarak bizleri çok mutlu ediyor. Yarışmamız, ödül alanlara çok ciddi imkânlar sunuyor. Bu yıl ‘Sürdürülebilirlik’ teması ile 9. sunu düzenlediğimiz Ev Tekstili Tasarım Yarışmasının kazananlarını 14-17 Kasım tarihleri arasında Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Tasarım Haftası’nda düzenleyeceğimiz ödül töreninde açıklayacağız. Bu yıl düzenlediğimiz 9.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda nakdi ödüllerimizin yanı sıra staj ödülü, online İngilizce eğitimi, tasarım tescil sponsorluğu ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile yurt dışı eğitim bursu ödülleri yer almıştır. Böylece, sektöre yön verecek yetenekli gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve yurt dışı eğitim kazanan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” dedi.

“Yarışma bana çok şey kattı”

Yurt dışında eğitim görmeye hak kazanan finalistlerden biri olan Bartu Başoğlu da yarışmanın kendisine çok şey kattığını belirtti. Bartu Başoğlu, “UTİB’e ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayallerime ulaşmak için bana müthiş bir fırsat verdiler. Bununla birlikte yarışma beni daha yenilikçi ve daha inovatif düşünmeye yönlendirdi. Aldığım ödül de beni motive ederek eğitim hayatımdaki başarımı da artırdı. Bu yarışma bana geniş bir network imkanı sağlarken, ayrıca gelecekte yapabileceklerim noktasında bana ciddi bir özgüven de kazandırdı” dedi. Bartu Başoğlu, İtalya’daki eğitimde akıllı tekstiller üzerine yoğunlaşmak istediğini de ifade etti.