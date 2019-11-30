UTİB, Kuzey Amerika’ya tekstil ihracatını artıracak

30 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in başkanlık ettiği heyette, Türkiye’nin önde gelen 25 tekstil firması yer aldı. Gerek Türkiye’nin Kuzey Amerika kıtasına ihracatını gerekse ülkeler arasında karşılıklı tekstil ticaretini artırmak amacıyla gerçekleştirilen heyete katılanlar, Meksika’nın üst düzey yöneticileri, tekstil ithalatçı, toptancı firmaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiler.

Meksika’nın tekstilde Türkiye’nin hedef pazarları arasında olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, firmaların yaptıkları ikili iş görüşmelerinde perdelik kumaştan döşemelik kumaşa, havludan nevresime, mikro iplikten anti mikrobiyal ipliğe kadar birçok ürün ve ürün grubunu Kuzey Amerikalı firmalara tanıtma imkanına kavuştuklarını bildirdi. Taşdelen Engin ayrıca Türk tekstil sektörünün tasarım, üretim ve tedarik zinciri alanındaki gücü hakkında Meksikalı yetkililere bilgi verdiklerini, ileriye dönük ortak çalışma konusuna atılacak adımlarla ilgili de görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

Türkiye’nin Meksika’ya ihracatı yüzde 12 oranında büyüdü

Meksika’nın Kuzey Amerika’da 125 milyonluk nüfusu ile en kalabalık ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Taşdelen Engin, “Meksika, Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli oluşturuyor. Türkiye Meksika’ya; 39,7 milyon dolar tekstil, 16,6 milyon dolar hazır giyim ve konfeksiyon, 4.2 milyon dolar ev tekstili, 19 milyon dolar giyimlik kumaş ve 8 milyon dolarlık teknik tekstil olmak üzere toplam 83,5 milyon dolar sektör ihracatı bulunuyor. Düzenlediğimiz ticaret heyetinin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artıracağına yönelik olumlu adımlar atıldı. Bizi çok iyi karşıladılar ve önemli bağlantılar gerçekleştirmek için adımlar atıldı. Türk tekstil firmaları için Meksika’da yapılacak çok iş var” diye konuştu.

Ticaret heyetine 25 tekstil firması katıldı

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Denetim Kurulu Üyesi Halil Ersan Özsoy’unda firmaları ile birlikte yer aldıkları ticaret heyetine; Akar Group, Bahariye Mensucat, Befase Tekstil, Berteks Tekstil, Beztaş Tekstil, Core And More Tekstil, Danteel Home, DCM Tekstil, Dikici Pazarlama, Dina-Vanelli, DKC Teknik Kaplama, Erez Tekstil, Kaplasan Tekstil, Kimteks, Kırayteks, Luno Tekstil, Onimpeks, Özçimen Tekstil, Polyteks, Şahsa Tekstil, Seray Tekstil, Taşdelen Tekstil, Tez-Pa Tekstil, Uğurteks, Ventsa Tekstil gibi sektörün önde gelen 25 Türk firması katıldı.