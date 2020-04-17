UTİB Türkiye Ev Tekstili Yarışması’na başvurular başladı

17 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tasarımcı gençlere seslenerek, “Hepimiz günlük yaşam akışının değiştiği farklı bir dönem yaşıyoruz. Genç tasarımcı adayları, eğitiminize uzaktan devam ettiğiniz bu süreçte, ilgi duyduğunuz alanlardaki yarışmalara katılarak, kendinizi geliştirme ve kariyerinizi yönlendirme fırsatlarını kaçırmamanızı öneririm” dedi. Avrupa’nın en büyük tekstil üreticisi ve dünyanın en büyük 4’üncü ev tekstili ihracatçısı olan Türkiye’nin küresel pazardaki gücünü daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Engin, yarışmada, dereceye giren tasarımcıların tamamına yakınını sektöre kazandırdıklarının altını çizdi. Pınar Taşdelen Engin, “2011 yılından bu yana Türkiye’nin ev tekstili alanında en büyük tasarım yarışmalarından birine imza atıyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye girenlerin yüzde 95’i sektörde tasarımcı olarak çalışıyor ya da bu alanda eğitim görüyor. Bu tablo, emeğimizin karşılığını almamız açısından gurur verici” diye konuştu.

Yarışmanın ana teması “Sürdürülebilirlik”

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın ana teması olarak “Sürdürülebilirlik” konusu “Sorumlu Üretim ve Tüketim” alt başlığında belirlendi. Başvuran tasarımcılar yarışmanın her aşamasında, ödül niteliği taşıyan ve mesleki yaşamları için kazanım sağlayabilecekleri süreçlerden geçecek. Başvuru yapan tüm yarışmacılara “Tekstilde Sürdürülebilirlik” konulu eğitim videosundan yararlanma imkanı da tanınacak. Başvurularını tamamlayan tasarımcılara, ön eleme süreci öncesinde, öğrenen bireyler olmak ve kendi güçlerini fark etmek konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Vizyon Geliştirme Eğitimi’ne katılma hakkı tanınacak.

İlk 10’a giren finalistler ise, hem final eleme adımına hazırlanmak hem de kendi kariyer yolculuklarında faydalanmak amacıyla Marka Yaratma ve Ürün Hikayesi Oluşturma Eğitimi’ne katılabilecek. Mentor ve moderatör koordinatörlüğünde planlanacak Atölye Çalışması ve Üretim Süreci adımı, 10 finaliste final sunumlarını yapmadan önce projelerini geliştirme fırsatı sağlayacak. Yarışmacılar ayrıca tasarımlarının ticarileşmesi imkanına da sahip olacaklar.

Son başvuru tarihi 27 Mayıs

10’uncu UTİB Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda ilk üçe giren tasarımcılar ise online İngilizce eğitiminin yanı sıra Vizyon Geliştirme Eğitimi’nin devamı niteliğinde olan, yine online Bireysel ve Kariyer Koçluk Programı’na katılabilecekler. Dereceye giren üç yarışmacı ayrıca tasarımlarını tescil imkanına ve yurtdışı eğitim imkanına kavuşabilecekler. Yarışmaya üniversitelerin tasarım bölümü öğrencileri büyük ilgi gösteriyor. Başvuruların 27 Mayıs 2020 tarihe kadar süreceği yarışmaya katılmak için gerekli şartlara ise https://evtekstiliyarismasi.com adresinden ulaşılabiliyor.