UTİB üyesi firmalar Denim Premiere Vision Londra Fuarı'na katıldı

05 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Denim Premiere Vision Londra Fuarını değerlendiren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, İngiltere’nin Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli oluşturduğunu söyledi.

2018-2019 döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” arasında İngiltere’nin de yer aldığını ifade eden Taşdelen Engin, “Türkiye ve İngiltere’nin ticaret hacmi 2018 yılı itibarı ile 25,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tekstil sektöründe yıllık dış ticaret hacmimiz yaklaşık 430 milyon dolar, hazır giyim sektöründe dış ticaret hacmimiz yaklaşık 2 milyar dolar ve bu sektörlerde Ülkemiz İngiltere ile ticaretinde yüksek düzeyde dış ticaret fazlası veriyor. İngiltere, tekstil ürünlerinden hazır giyime ve deriden mamul ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu Türkiye’den ithal ediyor. Biz de UTİB olarak mevcut potansiyeli ihracata dönüştürebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

UTİB Başkanı Taşdelen Engin sözlerine şöyle devam etti: “Türk firmaları, Denim Premiere Vision Londra Fuarında diğer fuarlarda olduğu gibi gerek ürün kalitesi gerekse de tasarımı ile oldukça beğeni topladı. Londra’da gerçekleştirilen bu fuar, ticari ilişkilerimizin gelişmesi açısından oldukça önemli. Yurt dışı fuarlarında Türkiye olarak yer almaktan ve Türk firmalarının yabancı sektör temsilcileri tarafından ilgi görmesi bizleri Türkiye adına gururlandırıyor. Türk firmalarının hem network hem de ticaret hacmini genişletebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Fuara Bursa’dan; Akkuş Tekstil, Aközbekler Tekstil, Baykanlar Tekstil, Bossa Denim, Çalık Denim, Denimci Dış Ticaret/W Denim, Denimco Tekstil, Deridesen Etiket, Diyenem Tekstil, Era Garment, Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat, Kipaş Pazarlama, Maritaş Denim, Merkoteks Tekstil, Odak Tekstil, Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi, Polsan Button, Red Button Aksesuar, System Denim, Tüsa Denim, Vav Teknoloji firmaları katıldı.