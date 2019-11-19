World Branding Awards’tan Özdilek’e yılın markası ödülü

19 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - İngiltere merkezli sivil toplum örgütü olan World Branding Forum tarafından düzenlenen World Branding Awards’ın 2019 yılı ödül töreninde Özdilek Ev Tekstili, “Ev ve Bahçe Perakendecileri” kategorisinde “Yılın Markası” ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin önemli havlu ve ev tekstili üreticilerinden Özdilek, dünyanın en iyi markalarının yaptıkları markalama çalışmaları ve başarıları, marka değerleme, tüketici pazar araştırması ve çevrim içi halk oylamasıyla değerlendirildiği World Branding Awards’ın bu prestijli ödülünü Türkiye’den kazanan tek marka olarak Türk tekstili adına da büyük bir başarıya imza atmış oldu.

İki adet dokuma tezgahı ve beş personel ile 1971 yılında 10 ton havlu üretim kapasitesiyle Bursa'da başlayan üretim hikayesi, bugün 122 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerde yıllık 14 bin ton pamuk ipliği üretimi, 10 bin ton havlu üretimi ve 18 milyon metre ev tekstili üretimiyle sürdürülüyor. Üretim tesislerinde, ham pamuktan pamuk ipliğine, iplikten dokumaya ve boyahaneden konfeksiyona kadar tam entegre şekilde üretim yapan Özdilek, Türkiye ev tekstili piyasasının yüzde 25’ine sahip. Özdilek; 20’den fazla ülkeye 30 milyon dolarlık ihracat yapıyor.