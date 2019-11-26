Yeşim Tekstil’in Ağrı’daki tesisinin temeli atıldı

26 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Ağrı Valiliği’nin 3 etaptan oluşacak Ağrı Tekstilkent Projesi’nin 3. etabının bir parçası olarak tahsis ettiği 44 bin metrekarelik arsa üzerinde yapımı tamamlanan hazır giyim üretim tesisinin açılışı yapıldı. Açılışa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya’nın yanı sıra çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Tekstilkent projesi kapsamında yapımı tamamlanan bir tekstil üretim tesisinin açılışının yanı sıra, 4. etapta tamamlanacak olan Yeşim’in yeni fabrikasının temel atma töreni de gerçekleştirildi.

“Hedefimizi 10 bin kişiye çıkarmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Temel atma töreninde söz alan Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya 36 yıldır dünya markalarına hazır giyim ve ev tekstili üretimi gerçekleştiren Yeşim’in hazır giyim sektöründe aynı çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapabilen sayılı entegre tesislerden biri konumunda olduğunu hatırlattı. Şankaya, Türkiye’de doğrudan kendi üretim tesislerinde ve birlikte çalıştığı fason firmalar aracılığıyla sağladığı istihdam ve kadın çalışan sayısıyla da en büyük firmalar arasında yer aldıklarının altını çizerek; “2023 hedeflerimiz doğrultusunda müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına geleceğe dönük kapasite ve istihdam artışı kararı aldık ve planlı şekilde bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazır giyim üretim tesisimizin temellerini geçtiğimiz mart ayında atmıştık. O gün de dile getirdiğimiz gibi söz konusu tesisimizde üç yıl içinde 5 bin kişilik istihdam sağlayarak bölgenin ekonomik gelişiminin bir parçası olmayı amaçladık. Bugünkü temel atma töreni ile birlikte söz konusu hedefimizi 10 bin kişiye çıkarmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Ağrı’da sadece üretim değil, yaşam kalitesi vaat ediyoruz”

“Biz Ağrı’da sadece bir üretim yeri değil, bir yaşam kalitesi vaat ediyoruz” diyen Şankaya, firmanın ‘Önce İnsan’ prensibini buradaki tesislerde de yaşatacaklarını kaydetti. Şankaya, “Burada açacağımız kreşimizle ve çalışanlarımız için uygulayacağımız sosyal uygunluk şartları ile yöre halkının hayat standardını da yükselteceğiz. Bu tesiste dünyanın önde gelen markalarına üretim yaparak, dünyanın çeşitli pazarlarına ‘Made in Turkey’ ibaresiyle ihracat gerçekleştireceğiz ve ülkemiz adına döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Tesis için gerekli makine parkurunu ve gerekli istihdam için çalışmalarımızı hızla hayata geçiriyoruz. Yeşim Tekstil, geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya markalarının en güvendiği ana tedarikçi olma misyonunu sürdürecek” diye konuştu.

Törenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından Şankaya’ya Ağrı “Fahri Hemşerilik” beratı takdim etti.