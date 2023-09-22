Yüzde 15 büyüme öngören Berteks tekstilde 1.5 milyar TL ciro hedefliyor

Fatma KAYTEZ

Temeli Denizli’de 1922 yılında atılan Berteks, şu anda Bursa’da 80 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu entegre tesislerinde üretimine devam ediyor.

Markanın dördüncü kuşak yöneticisi Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, bu yıl özellikle enerji yatırımları, dijitalleşme, yurtdışı satış ve pazarlama konularına ağırlık verdiklerini söyledi. 2023 yılında yüzde 15 büyüme hedeflediklerini bildiren Noyan, tekstil grubundan da 1,5 milyar TL ciro elde etmeyi planladıklarını açıkladı.

Ar-Ge’ye önem verdiklerine de işaret eden Berk Noyan, inovatif birçok ürünü piyasaya sunduklarını kaydetti. Noyan, “Taşıt tekstillerinden paraşüt kumaşlarına, akustik, termal ve yanmaz kumaşlara kadar birçok inovatif ürün üretiyoruz” dedi. Markanın dördüncü kuşak yöneticisi Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan ile markanın kuruluşunu, hedeflerini ve yatırımlarını konuştuk.

Berteks’in sektördeki yolculuğunu kısaca kilometre taşlarıyla özetler misiniz?

2022 yılında 100. yılımızı doldurduk. Marka hikayemiz Denizli Buldan’da tüccarlıkla başlıyor. Sonrasında Sultanhamam’da devam ediyor ve sanayileşme ile birlikte gelişiyor. Hep kumaş ve üretim var. Bu süreç içerisinde kumaşın şekli değişiyor ve büyüme hızı artıyor.

Üçüncü ve dördüncü jenerasyonun işin başına gelmesiyle kurumsallaşmaya ve Ar-ge’ye verilen ağırlıkta ciddi bir farklılaşma yaşadık ve bu alanda çok ciddi yatırımlar yaptık. Evrilen tekstil ve perde piyasasında yol alırken yüz yıllık bir aile şirketi oluşumuzun teknik alt yapı bilgisi bize büyük faydalar sağlıyor.

Şu anda şirkette kaçıncı kuşak yönetimde? Sizin sektöre girişiniz nasıl oldu?

Şu anda yönetimde üçüncü ve dördüncü jenerasyon var. Berteks’in aile anayasasında hangi fertlerinin, hangi süreçlerden geçeceği bellidir. Belli eğitimlerin ve belli stajların ardından kişilerin kabiliyetlerine göre şirkette alacakları rol şekillenir. Bu çerçevede daha okul döneminde şirket içinde birçok departmanda eğitimler alarak ve çalışarak sektöre girdim. Southeastern Üniversitesi’nde İşletme yönetimi eğitimi aldım ve 1997’den bu yana Berteks Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesiyim. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum.

“Yaklaşık 1.200 kişiyi istihdam ediyoruz”

Şirketin üretim yeri nerede? Bünyenizde kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz?

1983 yılından bu yana Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Entegre tesisimizde 5 fabrikamız aynı çatı altında bulunuyor. Burada iplik boyanıyor, kumaş boyanıyor, iplik üretiliyor, kumaş dokunuyor ve kaplama yapılıyor.

80 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu entegre fabrikamızda, yaklaşık 1.200 kişi istihdam ediyoruz. Aynı çatı altında plise üretimi de mevcut. Plicell markası adı altında cam balkon ve dekoratif plise kumaşları üretiyor ve piyasaya bayiler aracılığı ile Plicell markası ile satışa sunuyoruz.

Bu yılın sekiz aylık dönemini nasıl geçirdiniz? Yılı nasıl kapatmayı hedefliyorsunuz?

Bu dönemi hedeflerimize uygun olarak geçirdik. Yüzde 15 büyüme öngörümüz var. Tekstil grubumuzun ciro hedefi ise 1,5 milyar TL.

Ürün yelpazenizden de bahseder misiniz?

Ürün yelpazemizi teknik tekstiller, iç mekan ışık ve güneş kontrolü, kaplamalı kumaşlar, dekoratif perdeler, döşemelik kumaşlar, plise perdeler, fantezi ve boyalı iplik başlıklarında toplayabiliriz.

“Ses gürültüsünü emici kumaşlar yaptık

” İnovatif diye nitelendirdiğiniz ürünleriniz var mı?

Teknik tekstil ürünlerimiz arasında savunma ve havacılık sanayi için paraşüt kumaşlarından elektromanyetik kalkanlama kumaşlarına ve yanmaz kumaşlara kadar birçok inovatif ürün bulunuyor. Hem ev tekstilinde hem teknik tekstilde üretim kabiliyetimiz çok yüksek.

Taşıt tekstillerinden paraşüt kumaşlarına, akustik, termal ve yanmaz kumaşlara kadar birçok inovatif ürün üretebiliyoruz. Döşemelik kumaşlarımızda da zengin renk ve desen çeşitliliği sunuyoruz. ArGe çalışmalarımız sonucu inovatif ürünlerimizi pazara sunuyoruz. Sesin yankılanmasıyla bizi yoran ses gürültüsünü emici kumaşlar yaptık.

Store, screen, tül, fon gibi kumaşlarımızda bu uygulamalarımızı modern tasarımlarımızla bir araya getiriyoruz. İç mekanlarda enerji maliyetlerini düşüren Termotex kumaşlar, antibakteriyel kumaşlar gibi ürünlerimizi şık tasarımlarla buluşturuyoruz. Geri dönüştürülmüş ipliklerden ürettiğimiz kumaş içerikli yeni nesil tekstil bazlı duvar kağıtları koleksiyonumuz da mevcut. 2014 yılından bu yana Plicell markamızla ev, ofis, kış bahçesi, cam balkon, otomobil ve teknelerde rahatlıkla kullanılabilen çözüm perdeleri de sunuyoruz.

AR-GE’de yeni projeler yolda

Ar-Ge’ye ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsunuz?

2016 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ArGe merkezimiz koordinasyonunda Ar-Ge ve tasarım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Değişen dünya koşullarına entegre projelerimizde, tasarımlarımızla ürünlerimizin görsellik ve işlevliğine değer katarken, Ar-Ge çalışmalarımızla kumaşlarımızın teknik özelliklerini artırıp tüm bunları yaparken karbon emisyonunu azaltacak süreçler belirliyoruz.

Ar-Ge merkezimizin geliştirdiği teknik tekstiller, yaşam alanlarında hayatı kolaylaştırırken savunma sanayinde, havacılık sektöründe kullanılabilecek kumaşlar da geliştiriyoruz. ArGe merkezimizin bugünlerde ana gündemlerinden biri de Avrupa Yeşil Mutabakatındaki stratejilerden Temiz Enerji, Sürdürülebilir Sanayi, Kirliliğin Ortadan Kaldırılması kapsamında projeler gerçekleştirmek. Bugün Ar-Ge harcamalarımızın ciroya oranı yüzde 3.

Dijitalleşme çalışmalarınızdan, yatırımlarınızdan da bahseder misiniz?

Pandemi dijital dönüşümümüzü hızlandırdı. Bu süreçte uzaktan bilgisayar erişimleri için VPN uygulamaları ile tüm kullanıcıların desktop erişimlerini ve tüm programların çalışabilirliğini sağladık. Sistemlerimizi daha da güvenilir hale getirildik. TV uyarı ve takip sistemlerimizi yine bu dönemde devreye aldık. Fabrikada olmadan uyarı, hata ve takip sistemi için yapay zeka uygulamaları geliştirdik ve yöneticilere, çalışanlara anlık bildirimler iletmeye başladık.

Karbon ayak izini minimize edecek

Sürdürülebilirlik, özellikle son dönemde iyice yükselen çevre hassasiyeti dolayısıyla artık şirketlerin başat unsurlarından biri oldu. Bu konudaki çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

Başarımızın sürdürebilir olmasında üretim ve teknoloji alt yapımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızın payı çok büyük. Karbon salınımının olabilecek en düşük seviyeye indirilmesi için de gerekli yatırımları yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl üretim sahalarımızdaki çatıları güneş enerjisi panelleri ile kapladık. Bu yatırımımızla elektrik gücünün yüzde 10’unu yenilenebilir kaynaklarından sağlıyoruz. 2024 sonunda bu rakamın yüzde 40, 2027 yılında ise yüzde 60’a çıkarılmasını hedefliyoruz.

“5 kıtada 55’i aşkın ülkede ürünlerimiz kullanılıyor”

Son 20 yıldır ağırlıklı ihracat yaptıklarını söyleyen Berk Noyan, “Yüzde 95’lik ihracatımızın dışında yüzde 5’lik iç piyasamız var. Beş kıtada 55’i aşkın ülkede kumaşlarımız ve ürünlerimiz kullanılıyor. İhracatımızın yüzde 40’ını Avrupa’ya, yüzde 40’ını Amerika’ya, yüzde 10’unu Avusturalya’ya, kalan yüzde 10’unu da diğer ülkelere gerçekleştiriyoruz. Hem teknik tekstil tarafında hem de ev tekstili tarafında bu pazarlardaki payımızı arttırmak hedeflerimiz arasında” diye konuştu.

“60 milyon TL’lik dokuma tezgahı yatırımı yapıldı”

Bu yıl ajandanızda öncelikle üç madde ne oldu? Bu yıl gerçekleştirdiğiniz yatırımlar ve bütçeleri hakkında da bilgi verir misiniz? Bu yılki ajandamızdaki ilk 3 madde; enerji yatırımları, dijitalleşme, yurt dışı satış ve pazarlama aktiviteleri oldu. Enerji yatırımlarımızın (güneş panelleri, güneş enerji santralleri), bütçesi 100 milyon TL. Dokuma tezgahı yatırımımızın bütçesi 60 milyon TL.

“15 saat çalıştığım zamanlar da oluyor”

“İşin ihtiyacına ve yoğunluğuna göre 15 saat çalıştığımız zamanlar da oluyor” diyen Berk Noyan, sadece iş yerinde çalışmadıklarını ifade etti. Noyan, “Müşteri ziyaretleri de, fuarlar da, sosyalleşmek de bizim için bir iş ve üretimle alakalı. Burada geçirilen süreden çok verimli olmasını ve sonuç odaklı olmasını önemsiyorum” dedi.

“İş yaşamında keşkelerim çok olmadı”

Berk Noyan, “İş yaşamınızda keşkeleriniz oldu mu?” sorumuzu ise Berk Noyan, “Çok olmadı ama Berteks’in savunma sanayi ile daha erken çalışmaya başlayıp, daha aktif olmasını ve daha önceki dönemde dijital dünyada daha fazla yatırım yapmış olmasını isterdim” diyerek yanıtladı.

“Kayak ve yelken sporlarıyla uğraşıyorum”

Hobileri ve hayallerinden de söz eden Berk Noyan, deniz ve doğanın kendisine huzur verdiğini söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti: “Kayak ve yelken sporlarıyla uğraşıyorum. Seyahat etmeyi ve toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Karacabey Ovası’nda yer alan 550 dönümlük arazimizde 15.250 mavi sertifikalı fidanlarımız için ceviz yetiştirmekte uygulanması gereken tüm etkenleri yerine getirdik ve aslında hobi olarak başlayan bu girişim kurumsallaşarak büyüdü ve şu an Walnut markamızla internet üzerinden online satış hizmeti veriyoruz."