Zeki Triko’nun kurucusu Zeki Başeskioğlu yaşamını yitirdi
Türkiye’de moda sektörüne yön veren Zeki Triko markasının kurucusu, ünlü modacı ve iş insanı Zeki Başeskioğlu yaşamını yitirdi. Başeskioğlu, 1980’li ve 90’lı yıllarda dünyaca ünlü modellerle gerçekleştirdiği koleksiyonlarla Türk modasını uluslararası vitrine taşımıştı.
Türkiye’de moda sektörüne yön veren Zeki Triko markasının kurucusu Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında hayata veda etti.
Başeskioğlu’nun vefatını torunu Buse Başeskioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aile açıklamasında, “Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerine yer verildi.
1958 yılında kurduğu Zeki Triko markasıyla Türkiye’de mayo, bikini ve plaj giyimi alanında öncü bir dönemi başlatan Zeki Başeskioğlu, Türk modasını Avrupa sahnesine taşıyan ilk isimler arasında yer aldı. 1980’ler ve 90’larda Cindy Crawford, Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü modellerin yer aldığı defilelerle adını uluslararası moda çevrelerine duyurdu.
Zeki Triko markası, 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına satılarak faaliyetlerine yeni sahipliği altında devam etmişti.
Zeki Başeskioğlu kimdir?
1930 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde doğan Ahmet Zeki Başeskioğlu, genç yaşta İzmir’e giderek iş hayatına atıldı. Şapka satarak başladığı ticaret yolculuğunu, Mahmutbey’de çorap üretimi ve ardından jarse elbise–konfeksiyon alanına yönelerek sürdürdü.
1969’da ilk ihracatını gerçekleştiren Başeskioğlu, İstanbul’un moda merkezi Rumeli Caddesi’nde mağaza açan ilk tekstilcilerden biri oldu.