Tekstilde bayrak değişti, gözler başkan yardımcılığında

İmam GÜNEŞ

Tekstil sektör kurulu sonuçları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) için sürpriz gelişmelere sahne oldu. TİM başkan adaylığını açıklayan ilk isim Ahmet Güleç olurken, gözler mevcut başkan İsmail Gülle’ye çevrilmişti. Gülle’nin aday olabilmesi için tekstil kurulunda başkan veya başkan yardımcısı seçilmesi gerekiyor. Önceki gün Tekstil Sektör Kurulu’nda yapılan seçim sonrasında Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci, Sektör Kurulu Başkanı seçildi. Başkan Yardımcıları Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç olarak açıklandı. Sekretarya da seçim tutanağını Ticaret Bakanlığı’na iletti.

Kileci: Sektöre değer katmaya hazırız

Seçim sonucunun ardından yazılı açıklama yapan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci, şunları söyledi: “Sandıktan çıkan sonuçla beraber bizim için ideallerimizi gerçekleştireceğimiz bir milat başladı. Hedefl erimiz her zaman daha da iyisini yapmak, ülkemize ve ihracatçımızın emeğine değer katmak üzerinedir. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm ihracatçılarımızın sesi olmaya ve sektöre değer katmaya hazırız. Önceki dönemde Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiren İsmail Gülle’ye sektöre kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

TİM’den yazılı açıklama

Seçim sonuçlarının ardından TİM’den de yazılı bir açıklama yapıldı. TİM’in yaptığı açıklamada, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısının Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştiği bilgisi verilerek, “Toplantıda TİM Başkanı olması nedeniyle Sektör Kurulu Başkanlığı yerine Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı’na önerilen İsmail Gülle, yeterli oyu alarak Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Bu sonuçla TİM Başkanı İsmail Gülle adaylığın ilk etabı olan sektör kurulundan başarıyla geçti” ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklar imzalandı, karar bugün açıklanacak

TİM’den yapılan açıklamanın ardından ihracatçıların kafasında soru işareti oluştu. TİM Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinin 9’uncu bölümüne göre, “Sektör kurulunun sekretarya görevini başkanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin faaliyetlerini yürüten genel sekreterlik, sektör koordinatörü sıfatıyla yürütür” açıklaması yer alıyor. Buna göre başkan seçilen Fikret Kileci’nin ilgili sekretaryası olan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği tutanağı düzenlemekle yetkili. 14 delegenin oy kullandığı seçimde başkan veya başkan yardımcısı seçilebilmek için de oy çokluğunu almak yani 8 oy alabilmek yeterli oluyor. GAİB Genel Sekreterliği'nin, aday olan isimler için 9 imza bulunan tutanağı Ticaret Bakanlığı’na ilettiği öğrenildi. Sektör kurullarının tamamlanması için son gün 20 Mayıs. Dolayısıyla başkan yardımcılıkları için kararın bugün açıklanması bekleniyor.