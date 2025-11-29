Tekstilde rekabeti 'coğrafya' değil 'üretim modeli' belirliyor

Kileci, “Rekabeti coğrafya değil, üretim modeli belirliyor. Plansız yatırımlar kalıcı verimlilik sağlamıyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Mec­lisi (TİM) Başkan Vekili ve TİM Tekstil ve Ham­maddeleri Sektör Kurulu Başka­nı Ahmet Fikret Kileci, tekstil ve hazır giyim sektörünün gelece­ğine ilişkin değerlendirmelerin­de sektörün artık klasik emek yo­ğun modelle rekabet edemeyece­ğini vurguladı. Kileci “Gelişmiş ülkeler ligine çıkmak istiyorsak emeğin yanına mutlaka akıl te­rini koymalıyız. 3-5 bin kişilik klasik konfeksiyon atölyeleriyle bugünün dünyasıyla rekabet et­memiz mümkün değil” diyerek dönüşüm gerekliliğine dikkat çekti.

Kileci, Çin’in düşük mali­yetli üretici konumundan kalite ve teknoloji odaklı bir modele ba­şarıyla geçiş yaptığını hatırlata­rak Türkiye’nin benzer bir dönü­şüme ihtiyaç duyduğunu ifade etti. “Beş yıl önce hazır giyimde işçilik maliyetleri­nin toplam maliyet içindeki payı %15–20 iken bugün %50’nin üze­rine çıktı. Türkiye’de işçilik ma­liyetleri 1.500–2.000 dolar sevi­yelerinde. Bu maliyetlerle emek yoğun üretimde rekabet etmemiz zorlaşıyor.”

Sektörde son dönemde artan Mısır yatırımlarına da değinen Kileci şunları söyledi: “Mısır kı­sa vadede avantaj sağlıyor gibi görünse de Türk firmaları orada da birbirleriyle rekabet eder hâ­le geliyor. Yani rekabeti coğraf­ya değil, üretim modeli belirliyor. Plansız yatırımlar kalıcı verimli­lik sağlamıyor.”

Yeni üretim stratejisi geliştirilmeli

Kileci, Türkiye’nin yakın coğraf­yadaki dengeleri doğru okuyarak yeni bir üretim stratejisi geliştire­bileceğini belirterek Suriye’nin bu anlamda potansiyeline dikkat çe­kerek, “Suriye tekstil, hazır giyim ve deride köklü bir üretim kültü­rüne sahip. Halep çevresi, uygun şartlar oluşması hâlinde yeniden yapılandırılabilir.

Burada doğru model; Suriyeli bir şirketle ortak­lık kurmak, operasyonel sorumlu­luğu yerel ortağa vermek ve Tür­kiye’den kopmadan kontrollü bir üretim yayılımı sağlamaktır” diye konuştu. Bu yaklaşımın hem Tür­kiye’nin maliyet baskısını azalta­bileceğini hem de Suriye’de istih­dam oluşturacağını belirten Kile­ci, bunun emek yoğun sektörlerde rekabet gücünü korumak için ‘ger­çekçi ve kazan-kazan odaklı bir se­çenek’ olabileceğini ifade etti.

"Türk tekstil sektörü dönüşümün merkezinde yer alıyor"

Küresel tekstil ve hazırgiyim sektörünün sürdürülebilirlik gündemini şekillendiren Sustainability Talks Istanbul, 9 Aralık’ta altıncı kez İstanbul’da düzenleniyor.

AB’nin yeni sürdürülebilirlik düzenlemelerinin tedarik zincirlerini dönüştürdüğü bu dönemde sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak etkinlik, döngüsel ekonomi ve izlenebilirlik odaklı kritik tartışmalara ev sahipliği yapacak. Şeffaflık, düşük karbonlu üretim ve döngüselliğin artık rekabetin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Türk tekstil sektörü, kurulu entegre yapısı, yenilikçi teknolojileri ve güçlü mühendislik kabiliyetiyle bu dönüşümün merkezinde yer almaya devam ediyor.

Bugün Türk tekstil sektörü, geri dönüşüm teknolojileri, düşük karbonlu üretim hatları, dijital izlenebilirlik çözümleri ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla Avrupa’nın dönüşümüne en hızlı uyum sağlayan ülkeler arasında. Sustainability Talks, sektörümüzün bu vizyonunu paylaşmak, iş birliği geliştirmek ve tüm değer zinciriyle ortak bir yol haritası oluşturmak için son derece kritik bir platform” dedi.

Suriye - Halep’in 5 avantajı

-Türkiye’nin sınırına çok yakın bir üretim üssü.

-Daha sürdürülebilir işçilik maliyetleri.

-Lojistikte ciddi zaman avantajı.

-Üretim kültürü ve sektör hafızası olan işgücü.

-Jeopolitik olarak Türkiye’nin kontrol edebileceği bir tedarik zinciri.