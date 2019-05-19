Temel Conta, mühendislik projelerinde yer alıyor

19 Mayıs 2019

Otomotiv sektörüne yönelik üretiminin yanı sıra savunma sanayinde de öne çıkan firmaların çözüm ortağı olan Temel Conta; Tülomsaş, FNSS ve Tümosan gibi OEM firmaları için sızdırmazlık elemanları üretiyor.

Silindir kapak contası, çok katmanlı çelik contalar, egzoz contaları, supap kapağı contaları, metal contalar, elastomer contalar, dinamik mühürler ve ısı kalkanları gibi sızdırmazlık elemanları üretimi gerçekleştiren Temel Conta, 2016 yılında itibaren ABD’li Interface Performance Materials firmasının Türkiye’deki tek resmi onaylı yetkili ortağı olarak, yüksek teknoloji Interface sertifikalı ürünleri de savunma sanayisine ulaştırıyor.

Global pazarlara ulaşıyor

Temel Conta, yürüttüğü mühendislik ve kalıp geliştirme çalışmaları ile savunma sanayi için hassas ölçülerde üretim gerektiren metal ve elastomer ürünlerde iş ortaklığı yapıyor. Firma, İzmir de bulunan iki fabrikasında geliştirdiği ürünleri imal edip, yeni conta teknolojilerini global pazarda faaliyet gösteren firmalara ulaştırıyor. Yine İzmir’de devreye alacağı üçüncü fabrikası ile verimliliği artırıp, global pazarda daha aktif bir şekilde sızdırmazlık elemanları ve mühendislik hizmetleri sunmayı planlıyor.

Gamlarındaki mevcut ürünlerin yanı sıra yeni ürün tipleri ile de büyümeyi sürdüren Temel Conta, içten yanmalı motorlarda kullanılan sızdırmazlık elemanlarına ilave, şanzıman ürünleri, ısı kalkanları ve hassas ölçülerde üretimin önem kazandığı birçok motor dışı uygulamalar ve tam elektrikli araçlar için de çalışmalar yapıyor.