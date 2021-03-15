Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ne sahip havalimanı sayısı 49'a ulaştı

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 49 havalimanına "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" verildiğini, böylece çevre ve yolcu dostu havalimanlarının tamamının sıfır atık belgesine sahip olduğunu belirtti.

"DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor" etiketiyle yayınladığı mesajında, havalimanlarındaki tüm atıkların kaynağında ayrıştırılarak uygun şartlarda depolandığını ve bertarafa gönderildiğini belirten Keskin, "Geri dönüştürülebilir atıklar ise geri kazanıma gönderilerek ekonomiye katkı sağlanıyor, israfın önüne geçiliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan DHMİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurum, havalimanlarında oluşan atıkların yönetimi konusunda çevre dostu ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası yükümlü olduğu tüm mevzuat şartlarını hassasiyetle yerine getiren DHMİ, yürüttüğü "Karbonsuz Havalimanı Projesi" ile de tüm çevre boyutlarını kontrol altında tutuyor.