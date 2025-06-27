  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

Temiz enerji dönüşümünde rüzgârın payı hızla artacak

Enerji üretiminde Türkiye’de yenilenebilir enerji lehine hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. 20 yıl önce rüzgâr kurulu gücü 20 MW iken, yılsonunda 14 bin MW seviyesini aşması bekleniyor. Bununla birlikte ülke enerji dönüşümünü hızlandırmak adına belirlenen 2035’te 48 bin MW rüzgâr kurulu gücü hedefinin sektörde büyük bir hareketlilik başlatması bekleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Temiz enerji dönüşümünde rüzgârın payı hızla artacak
Takip Et

Hüseyin VATANSEVER

Enerji karmasını çeşitlen­dirmek, fosil yakıt kay­naklarını terk etmek ve sürdürülebilir kaynaklara yönel­mek günümüzde bir tercih değil, stratejik zorunluluk haline geldi. Özellikle enerji üretiminde dış kaynaklara bağlı ülkelerin jeost­ratejik olaylar ve krizler karşı­sında enerji tedarikinde yaşadığı sıkıntılar, enerjide dışa bağımlı­lığı azaltan politikaları geliştirdi. Bütün bu gelişmelerin ışığında yenilenebilir enerji en geniş fır­sat yelpazesini sunuyor.

Elektrik üretiminin %10.5’i rüzgârdan elde edildi

Etkileri küresel boyutta görü­len ve 1973 yılında yaşanan pet­rol krizinden sonra, yenilenebi­lir enerji kaynaklarına gösterilen ilgi artış göstermişti. Buna kar­şın 1980’li yıllarda petrol fiyat­larının düşmesiyle yenilenebilir enerji gözden düşmüştü.

Ancak 1990’lı yıllarda çevre bilincinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynakları tekrar gündeme geldi ve bu alandaki teknolojiler geliş­meye başladı. Bu kapsamda rüz­gâr türbin teknolojisinde kayde­dilen hızlı gelişmeler, rüzgârdan üretilen elektrik enerjisi ma­liyetlerini geleneksel güç sant­ralleriyle rekabet edebilecek se­viyelere getirdi. Böylelikle ade­ta bir rüzgâr enerjisi ekosistemi oluştu ve bu alanda yapılan yatı­rımlar son dönemde teknolojik gelişmeleri artırdı.

Devamında rüzgâr enerjisinin entegrasyonu için şebeke altyapısının güçlen­dirilmesi ve akıllı şebeke tekno­lojilerinin kullanılması önem ka­zandı. Bu entegrasyonu sağlayan projelerin geliştirilmesine ihti­yaç bulunmakla birlikte rüzgâr enerjisi alanında yeni nesil tür­bin tasarımı, verimlilik artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve dijitalleşme süreçlerine yatırım yapılması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı verilerine göre Türki­ye’nin Mayıs 2025 sonu itibarıy­la kurulu gücü 119 bin 271 MW’a ulaştı. Söz konusu dönemde ku­rulu gücün kaynaklara göre da­ğılımı ise yüzde 27.1’i hidrolik enerji, yüzde 20.6’sı doğal gaz, yüzde 18.4’ü kömür, yüzde 11.2’si rüzgâr, yüzde 19’u güneş, yüzde 1.5’i jeotermal ve yüzde 2.2’si ise diğer kaynaklar şeklinde oluş­tu.

Ayrıca Türkiye’nin elektrik enerjisi üretim santrali sayısı Mayıs 2025 itibarıyla lisanssız santraller dâhil 36 bin 86’ya yük­seldi. Mevcut santrallerin 771 adedi hidroelektrik, 71 adedi kö­mür, 381 adedi rüzgâr, 66 adedi jeotermal, 329 adedi doğal gaz, 34 bin 10 adedi güneş, 458 ade­di ise diğer kaynaklı santraller olarak belirtildi. Ayrıca 2024 yı­lında Türkiye’de elektrik üreti­minin yüzde 35.2’si kömürden, yüzde 18.9’u doğal gazdan, yüz­de 21.5’i hidrolik enerjiden, yüz­de 10.5’i rüzgârdan, yüzde 7.5’i güneşten, yüzde 3.2’si jeotermal enerjiden ve yüzde 3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.

Son 20 yılda yenilenebilir enerjinin kurulu gücü 4.5 arttı

Mevcut veriler ışığında Türki­ye’de temiz enerji kaynaklarının giderek payını artırdığı ve fosil yakıt kaynaklı enerji üretimine karşı yenilenebilir enerjinin bir seçenek oluşturduğu görülüyor. Bununla birlikte Türkiye’de son 20 yıllık dönemde yenilenebi­lir enerjinin kurulu gücü yakla­şık 4.5 kat artış gösterdi. 2005 yılında rüzgâr kurulu gücü 20 MW’ken güneş enerjisine dayalı bir kurulu güç henüz mevcut de­ğildi.

Günümüzde ise rüzgâr ve güneşin kurulu güçteki payı yüz­de 30.2 olurken, 2025 yılsonu iti­barıyla rüzgârın 14 bin MW sevi­yesini aşarak, istikrarlı ve güçlü büyümesini sürdürmesi bekle­niyor. Hâlihazırda rüzgâr kurulu gücü Mayıs 2025 itibarıyla 13 bin 391 megavata ulaşan Türkiye’de 2001 yılında rüzgâr enerjisinden sadece 62 gigavatsaat elektrik üretilirken, bu kapasite 2024 so­nunda 590 kat artarak 36 bin 627 gigavatsaate çıktı.

Temiz enerji dönüşümünde rüzgârın payı büyük

Ayrıca Avrupa rüzgâr ener­jisi pazarında Türkiye, kurulu güç bakımından Almanya, Bir­leşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsveç’in ardından gelerek altın­cı sırada yer alıyor. Son 10 yıl­lık dönemde Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde hızla gelişen bir ül­ke olduğu bu konum ile tescille­nirken, 2035 yılı hedefi doğrul­tusunda atılacak adımların sek­törde büyük bir dönüşümü de beraberinde getireceği öngörü­lüyor. Ülke olarak enerji dönüşü­münü hızlandırmak adına Tür­kiye’de 2035 yılında 48 bin MW rüzgâr kurulu gücü kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

“Zorlukların önemli ölçüde aşıldığını görüyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığının 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik planına göre 2028 itibarıyla Türkiye’nin rüz­gâr kurulu gücünün 19 bin 300 megavat olması hedefleniyor. Ayrıca, 2035’e kadar deniz üstü rüzgâr kapasitesinin de 5 giga­vat seviyesine çıkarılması plan­lanıyor.

Türkiye’de aktif olarak yaklaşık 4 bin rüzgâr türbini bu­lunduğunu belirten Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Rüzgâr enerjisin­de kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayimizi de geliştirdik. Rüzgâr türbinlerinin kule, ro­tor kanatları, jeneratörleri başta olmak üzere birçok aksamı yer­li imkanlar dahilinde üretilebi­lir hale geldik ve hatta büyük bir kısmını da ihraç etmeye başla­dık. Her biri yaklaşık 8 bin adet parçadan oluşan ve yaklaşık yüz­de 65 yerlilikle üretilen rüzgâr türbinleri enerji arzımıza büyük katkı sağlıyor” dedi.

Enerji Sanayicileri ve İş İnsan­ları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise 2016’dan bu yana 10 bin MW’ı aşan rüzgâr enerjisi kurulumu gerçekleştiğini belirterek, “Son 10 yılda kapasite artış ortalama­mız yaklaşık yıllık bin MW sevi­yesinde gerçekleşti. Bu dönemde ortalamamızı bir önceki 10 yıla göre yaklaşık 3 kat arttırdık” de­di. Bu artışın sektörün önündeki zorlukların önemli ölçüde aşıl­dığını gösterdiği şeklinde değer­lendiren Kalaycı, sonraki 10 yıl­daki artış ortalamasının 2.3 kat artırılmasıyla, karasal rüzgâr enerjisindeki 2035 hedefi olan 38.1 gigavatın yakalanabileceği­ni aktardı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji geleceğini şekillendirmek için büyük bir hedef belirlediğini ifade eden Türkiye Rüzgâr Ener­jisi Birliği (TÜREB) Başkanı Dr. İbrahim Erden, her yıl yaklaşık 5 GW’lık yeni rüzgâr enerjisi ka­pasitesinin devreye alınması yö­nündeki bu hedefin stratejik ol­duğunu vurguladı. 2024 yılı özel­likle depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) projeleri açısın­dan da hareketli bir yıl olduğu­nu söyleyen Dr. İbrahim Erden, “Önceki yıllarda tahsis edilen 19 bin MW’a yakın depolamalı RES projesi ile toplam RES proje sto­kumuz 24 bin MW’ın üzerine çıktı” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL