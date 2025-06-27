Temiz enerji dönüşümünde rüzgârın payı hızla artacak

Hüseyin VATANSEVER

Enerji karmasını çeşitlen­dirmek, fosil yakıt kay­naklarını terk etmek ve sürdürülebilir kaynaklara yönel­mek günümüzde bir tercih değil, stratejik zorunluluk haline geldi. Özellikle enerji üretiminde dış kaynaklara bağlı ülkelerin jeost­ratejik olaylar ve krizler karşı­sında enerji tedarikinde yaşadığı sıkıntılar, enerjide dışa bağımlı­lığı azaltan politikaları geliştirdi. Bütün bu gelişmelerin ışığında yenilenebilir enerji en geniş fır­sat yelpazesini sunuyor.

Elektrik üretiminin %10.5’i rüzgârdan elde edildi

Etkileri küresel boyutta görü­len ve 1973 yılında yaşanan pet­rol krizinden sonra, yenilenebi­lir enerji kaynaklarına gösterilen ilgi artış göstermişti. Buna kar­şın 1980’li yıllarda petrol fiyat­larının düşmesiyle yenilenebilir enerji gözden düşmüştü.

Ancak 1990’lı yıllarda çevre bilincinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynakları tekrar gündeme geldi ve bu alandaki teknolojiler geliş­meye başladı. Bu kapsamda rüz­gâr türbin teknolojisinde kayde­dilen hızlı gelişmeler, rüzgârdan üretilen elektrik enerjisi ma­liyetlerini geleneksel güç sant­ralleriyle rekabet edebilecek se­viyelere getirdi. Böylelikle ade­ta bir rüzgâr enerjisi ekosistemi oluştu ve bu alanda yapılan yatı­rımlar son dönemde teknolojik gelişmeleri artırdı.

Devamında rüzgâr enerjisinin entegrasyonu için şebeke altyapısının güçlen­dirilmesi ve akıllı şebeke tekno­lojilerinin kullanılması önem ka­zandı. Bu entegrasyonu sağlayan projelerin geliştirilmesine ihti­yaç bulunmakla birlikte rüzgâr enerjisi alanında yeni nesil tür­bin tasarımı, verimlilik artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve dijitalleşme süreçlerine yatırım yapılması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı verilerine göre Türki­ye’nin Mayıs 2025 sonu itibarıy­la kurulu gücü 119 bin 271 MW’a ulaştı. Söz konusu dönemde ku­rulu gücün kaynaklara göre da­ğılımı ise yüzde 27.1’i hidrolik enerji, yüzde 20.6’sı doğal gaz, yüzde 18.4’ü kömür, yüzde 11.2’si rüzgâr, yüzde 19’u güneş, yüzde 1.5’i jeotermal ve yüzde 2.2’si ise diğer kaynaklar şeklinde oluş­tu.

Ayrıca Türkiye’nin elektrik enerjisi üretim santrali sayısı Mayıs 2025 itibarıyla lisanssız santraller dâhil 36 bin 86’ya yük­seldi. Mevcut santrallerin 771 adedi hidroelektrik, 71 adedi kö­mür, 381 adedi rüzgâr, 66 adedi jeotermal, 329 adedi doğal gaz, 34 bin 10 adedi güneş, 458 ade­di ise diğer kaynaklı santraller olarak belirtildi. Ayrıca 2024 yı­lında Türkiye’de elektrik üreti­minin yüzde 35.2’si kömürden, yüzde 18.9’u doğal gazdan, yüz­de 21.5’i hidrolik enerjiden, yüz­de 10.5’i rüzgârdan, yüzde 7.5’i güneşten, yüzde 3.2’si jeotermal enerjiden ve yüzde 3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.

Son 20 yılda yenilenebilir enerjinin kurulu gücü 4.5 arttı

Mevcut veriler ışığında Türki­ye’de temiz enerji kaynaklarının giderek payını artırdığı ve fosil yakıt kaynaklı enerji üretimine karşı yenilenebilir enerjinin bir seçenek oluşturduğu görülüyor. Bununla birlikte Türkiye’de son 20 yıllık dönemde yenilenebi­lir enerjinin kurulu gücü yakla­şık 4.5 kat artış gösterdi. 2005 yılında rüzgâr kurulu gücü 20 MW’ken güneş enerjisine dayalı bir kurulu güç henüz mevcut de­ğildi.

Günümüzde ise rüzgâr ve güneşin kurulu güçteki payı yüz­de 30.2 olurken, 2025 yılsonu iti­barıyla rüzgârın 14 bin MW sevi­yesini aşarak, istikrarlı ve güçlü büyümesini sürdürmesi bekle­niyor. Hâlihazırda rüzgâr kurulu gücü Mayıs 2025 itibarıyla 13 bin 391 megavata ulaşan Türkiye’de 2001 yılında rüzgâr enerjisinden sadece 62 gigavatsaat elektrik üretilirken, bu kapasite 2024 so­nunda 590 kat artarak 36 bin 627 gigavatsaate çıktı.

Temiz enerji dönüşümünde rüzgârın payı büyük

Ayrıca Avrupa rüzgâr ener­jisi pazarında Türkiye, kurulu güç bakımından Almanya, Bir­leşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsveç’in ardından gelerek altın­cı sırada yer alıyor. Son 10 yıl­lık dönemde Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde hızla gelişen bir ül­ke olduğu bu konum ile tescille­nirken, 2035 yılı hedefi doğrul­tusunda atılacak adımların sek­törde büyük bir dönüşümü de beraberinde getireceği öngörü­lüyor. Ülke olarak enerji dönüşü­münü hızlandırmak adına Tür­kiye’de 2035 yılında 48 bin MW rüzgâr kurulu gücü kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

“Zorlukların önemli ölçüde aşıldığını görüyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığının 2024-2028 dönemini kapsayan stratejik planına göre 2028 itibarıyla Türkiye’nin rüz­gâr kurulu gücünün 19 bin 300 megavat olması hedefleniyor. Ayrıca, 2035’e kadar deniz üstü rüzgâr kapasitesinin de 5 giga­vat seviyesine çıkarılması plan­lanıyor.

Türkiye’de aktif olarak yaklaşık 4 bin rüzgâr türbini bu­lunduğunu belirten Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Rüzgâr enerjisin­de kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayimizi de geliştirdik. Rüzgâr türbinlerinin kule, ro­tor kanatları, jeneratörleri başta olmak üzere birçok aksamı yer­li imkanlar dahilinde üretilebi­lir hale geldik ve hatta büyük bir kısmını da ihraç etmeye başla­dık. Her biri yaklaşık 8 bin adet parçadan oluşan ve yaklaşık yüz­de 65 yerlilikle üretilen rüzgâr türbinleri enerji arzımıza büyük katkı sağlıyor” dedi.

Enerji Sanayicileri ve İş İnsan­ları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise 2016’dan bu yana 10 bin MW’ı aşan rüzgâr enerjisi kurulumu gerçekleştiğini belirterek, “Son 10 yılda kapasite artış ortalama­mız yaklaşık yıllık bin MW sevi­yesinde gerçekleşti. Bu dönemde ortalamamızı bir önceki 10 yıla göre yaklaşık 3 kat arttırdık” de­di. Bu artışın sektörün önündeki zorlukların önemli ölçüde aşıl­dığını gösterdiği şeklinde değer­lendiren Kalaycı, sonraki 10 yıl­daki artış ortalamasının 2.3 kat artırılmasıyla, karasal rüzgâr enerjisindeki 2035 hedefi olan 38.1 gigavatın yakalanabileceği­ni aktardı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji geleceğini şekillendirmek için büyük bir hedef belirlediğini ifade eden Türkiye Rüzgâr Ener­jisi Birliği (TÜREB) Başkanı Dr. İbrahim Erden, her yıl yaklaşık 5 GW’lık yeni rüzgâr enerjisi ka­pasitesinin devreye alınması yö­nündeki bu hedefin stratejik ol­duğunu vurguladı. 2024 yılı özel­likle depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) projeleri açısın­dan da hareketli bir yıl olduğu­nu söyleyen Dr. İbrahim Erden, “Önceki yıllarda tahsis edilen 19 bin MW’a yakın depolamalı RES projesi ile toplam RES proje sto­kumuz 24 bin MW’ın üzerine çıktı” dedi.