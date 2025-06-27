“Temiz enerji dönüşümünü santrallerimiz destekliyor”
Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, yüzde 100 yenilenebilir enerji portföylerinin yanı sıra sürdürülebilir iş modelleriyle Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde aktif rol aldıklarını belirtti.
2007 yılında Fiba Grubu çatısı altında kurulan şirketlerinin bugün itibarıyla 12 rüzgâr, 5 güneş ve 2 hibrit enerji santraliyle toplam 640 MW’lık kurulu güce ulaştığını kaydeden Kıymaz, “2025 yılı itibarıyla bu kapasiteyi, portföyümüze eklenecek 156 MW’lık hibrit güneş enerjisi santrali projesi ve diğer yatırımlarımızla birlikte 750 MW’a çıkaracağız. Orta vadede ise 1.000 MW üzerinde kurulu güce erişmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda yurt içi ve dışında yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Net sıfır hedefimiz SBTi tarafından onaylandı”
Kurumsal stratejilerin merkezine sürdürülebilirliği yerleştirip, tüm iş süreçlerinde bu anlayışı yansıttıklarına işaret eden Koray Kıymaz, “İnsan odaklı bir çalışma ortamı sağlamanın yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek ilkelerimiz arasında öne çıkıyor” dedi.
Fiba Yenilenebilir Enerji olarak 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı da hedefleri arasına dahil ettiklerini açıklayan Koray Kıymaz, şöyle devam etti: “Türkiye’de SBTi (Science Based Targets initiative) tarafından bu hedefi onaylanan, yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyüne sahip ilk şirket olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması ile uyumlu 2053 net sıfır hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, faaliyetlerimizi düşük karbonlu kaynaklara dayandırıyor ve enerji tüketimimizi azaltacak sistematik adımlar atıyoruz.”
“Sadece kurulu güç değil çevre faktörü önemli”
Yatırımlarını yalnızca kurulu güç artışı olarak değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etki yaratma aracı olarak değerlendirdiklerine atıfta bulunan Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, faaliyet gösterdikleri sahalarda biyoçeşitliliğin korunması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
Ayrıca yerel halkla iş birliği içinde geliştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesel kalkınmaya da katkı sunduklarını dile getiren Kıymaz, çalışanlarını da unutmadıklarını şu sözlerle özetledi: “Çalışanlarımız için güvenli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratma hedefimiz doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinden fırsat eşitliğine kadar pek çok alanda uygulamaları hayata geçiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli geliştiriyor, hem çalışanlarımızın hem de tedarikçilerimizin bu standartlara eksiksiz uymasını sağlıyoruz. Sıfır iş kazası hedefimiz doğrultusunda düzenli risk analizleri yapıyor, iyileştirme süreçlerini titizlikle yürütüyoruz.”
“Sektörel güçlenme finansmanla olur”
Sektörel dönüşümün ise güçlü ve uzun vadeli finansman mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiği tespitini yaparak, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yolculuğunda başarının ipuçlarını veren Koray Kıymaz, “Bu nedenle yeşil finansman araçlarını, sürdürülebilir yatırım kriterlerini ve çevresel-sosyal-yönetişim (ESG) ilkelerini yakından takip ediyoruz.
Türkiye’de şekillenen Emisyon Ticaret Sistemi, Yeşil Taksonomi ve İklim Kanunu gibi regülasyonları izliyor; bunlara uyum sağlamakla kalmayıp bu gelişmeleri stratejik fırsatlar olarak da değerlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası raporları yakından inceleyerek, yatırım kararlarımızı bilimsel verilere ve şeffaf değerlendirme süreçlerine dayandırıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Son olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir iş modelleriyle karbonsuz bir geleceğe geçiş sürecinde ön saflarda yer aldıklarını sözlerine ekleyen Kıymaz, şunları kaydetti: “Tüm değer zincirimizde sürdürülebilirliği önceliklendiriyor, yenilikçi teknolojiler ve çevre dostu çözümlerle sektörde dönüşüm sağlamayı sürdürüyoruz. Enerji sektöründe ülkemizin lider şirketlerinden biri olma vizyonumuz doğrultusunda, insana ve çevreye duyduğumuz saygıyı tüm operasyonlarımıza yansıtmaya devam edeceğiz.”