“Temiz enerji dönüşümünü santrallerimiz destekliyor”

2007 yılında Fiba Grubu çatısı altında kurulan şir­ketlerinin bugün itibarıyla 12 rüzgâr, 5 güneş ve 2 hib­rit enerji santraliyle top­lam 640 MW’lık kurulu gü­ce ulaştığını kaydeden Kıy­maz, “2025 yılı itibarıyla bu kapasiteyi, portföyümüze eklenecek 156 MW’lık hibrit güneş enerjisi santrali pro­jesi ve diğer yatırımlarımız­la birlikte 750 MW’a çıkara­cağız. Orta vadede ise 1.000 MW üzerinde kurulu gü­ce erişmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda yurt içi ve dışın­da yeni projeler geliştirme­ye devam ediyoruz” ifadele­rini kullandı.

“Net sıfır hedefimiz SBTi tarafından onaylandı”

Kurumsal stratejilerin merkezine sürdürülebilirli­ği yerleştirip, tüm iş süreç­lerinde bu anlayışı yansıt­tıklarına işaret eden Koray Kıymaz, “İnsan odaklı bir çalışma ortamı sağlamanın yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hare­ket etmek ilkelerimiz ara­sında öne çıkıyor” dedi.

Fiba Yenilenebilir Ener­ji olarak 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma­yı da hedefleri arasına dahil ettiklerini açıklayan Koray Kıymaz, şöyle devam etti: “Türkiye’de SBTi (Science Based Targets initiative) ta­rafından bu hedefi onayla­nan, yüzde 100 yenilenebilir enerji portföyüne sahip ilk şirket olmanın sorumlulu­ğunu taşıyoruz. Ayrıca Tür­kiye’nin Paris İklim Anlaş­ması ile uyumlu 2053 net sıfır hedeflerine katkıda bu­lunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, faaliyetlerimizi düşük karbonlu kaynaklara dayandırıyor ve enerji tüke­timimizi azaltacak sistema­tik adımlar atıyoruz.”

“Sadece kurulu güç değil çevre faktörü önemli”

Yatırımlarını yalnızca ku­rulu güç artışı olarak değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etki yaratma aracı olarak değerlendirdikleri­ne atıfta bulunan Fiba Yeni­lenebilir Enerji Genel Mü­dürü Koray Kıymaz, faali­yet gösterdikleri sahalarda biyoçeşitliliğin korunma­sı için çalışmalar yürüttük­lerini bildirdi.

Ayrıca yerel halkla iş birliği içinde geliş­tirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesel kalkın­maya da katkı sundukları­nı dile getiren Kıymaz, ça­lışanlarını da unutmadık­larını şu sözlerle özetledi: “Çalışanlarımız için güven­li, eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratma hedefi­miz doğrultusunda toplum­sal cinsiyet eşitliğinden fır­sat eşitliğine kadar pek çok alanda uygulamaları hayata geçiriyoruz. İş sağlığı ve gü­venliği kültürümüzü sürek­li geliştiriyor, hem çalışan­larımızın hem de tedarik­çilerimizin bu standartlara eksiksiz uymasını sağlıyo­ruz. Sıfır iş kazası hedefimiz doğrultusunda düzenli risk analizleri yapıyor, iyileştir­me süreçlerini titizlikle yü­rütüyoruz.”

“Sektörel güçlenme finansmanla olur”

Sektörel dönüşümün ise güçlü ve uzun vadeli finans­man mekanizmalarıyla des­teklenmesi gerektiği tespi­tini yaparak, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yolcu­luğunda başarının ipuçla­rını veren Koray Kıymaz, “Bu nedenle yeşil finans­man araçlarını, sürdürüle­bilir yatırım kriterlerini ve çevresel-sosyal-yönetişim (ESG) ilkelerini yakından takip ediyoruz.

Türkiye’de şekillenen Emisyon Tica­ret Sistemi, Yeşil Taksono­mi ve İklim Kanunu gibi re­gülasyonları izliyor; bunlara uyum sağlamakla kalmayıp bu gelişmeleri stratejik fır­satlar olarak da değerlen­diriyoruz. Ulusal ve ulusla­rarası raporları yakından inceleyerek, yatırım karar­larımızı bilimsel verilere ve şeffaf değerlendirme süreç­lerine dayandırıyoruz” de­ğerlendirmesini yaptı.

Son olarak yüzde 100 ye­nilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir iş model­leriyle karbonsuz bir gele­ceğe geçiş sürecinde ön saf­larda yer aldıklarını sözleri­ne ekleyen Kıymaz, şunları kaydetti: “Tüm değer zinci­rimizde sürdürülebilirliği önceliklendiriyor, yenilikçi teknolojiler ve çevre dostu çözümlerle sektörde dönü­şüm sağlamayı sürdürüyo­ruz. Enerji sektöründe ülke­mizin lider şirketlerinden biri olma vizyonumuz doğ­rultusunda, insana ve çevre­ye duyduğumuz saygıyı tüm operasyonlarımıza yansıt­maya devam edeceğiz.”