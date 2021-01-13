TEODER: Etkinlik sektörünün yüzde 72’si yardımsız devam edemez

Pandemi kısıtlamaları sebebiyle faaliyetleri durdurulan etkinlik ve düğün sektörünün durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER) Başkanı Erol Yıldırım, salgın sebebiyle etkinlik sektörünün küresel anlamda zor durumda olduğunu vurguladı. Yıldırım, Kasım 2020 tarihli bir araştırmanın verilerine göre, küresel etkinlik endüstrisinin pandemi sürecinde en az 30 milyar dolarlık kayba uğradığına dikkat çekti.

“Kısıtlamalardan 10 milyon kişi etkilendi”

Yıldırım, “Etkinlik sektöründe faaliyetler minimum 4 ay maksimum 2 yıl öncesi planlanıyor. Bu süreçte kısıtlama kararları etkinlik firmalarında büyük bir kaosa sebep oldu. Ayrıca; kapora iade kararları, ikramsız, eğlencesiz ve 1 saatle sınırlı düğün organizasyonları sektöre, bağlı iş kollarına ve tedarik firmalarına ciddi zarar verdi.” diye konuştu.

2021 Mayıs ayı sonu itibarıyla sektörün tam olarak faaliyete başlamasını beklediklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: “TEODER’e üye etkinlik firmaları, Türkiye’de 30 yıldan fazla bir süredir hizmet veriyor. Etkinlik sektörü, doğrudan ya da dolaylı olarak 66 farklı sektöre katkı sunuyor. Türkiye’de etkinlik sektörü ile bağlantılı iş kolları toplam 25 milyar dolarlık bir bütçe oluşturuyor. Sektörde yaklaşık 2,5 milyon kişi istihdam ediliyor. Bu insanlar artık evlerine ekmek götüremiyor. Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı mağduriyetler, istihdam edilen personel ve aileleri ile birlikte yaklaşık 10 milyon kişiyi olumsuz etkiledi.”

“Bayram sonrası normale döneceğimizi öngörüyoruz”

Sektördeki firmaların mağduriyetlerinin giderilmesi için TEODER olarak devlet nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlatan Yıldırım, “Pek çok kapıyı çalarak, mağduriyetlerimizi dile getirdik. İlgili devlet yetkililerine sektörün büyüklüğünü, iş hacmini ve ne kadar zor günler geçirdiğimizi anlattık.” dedi. Sözlerinin devamında, “Emeklerimizin boşa çıkmayacağını umuyoruz. Karanlık günlerin mayıs ayı sonu itibariyle sona ereceğini; hepimizin işimizin başına döneceğini öngörüyoruz.” diyen sektör uzmanı Yıldırım, “Sektör deneyimlerimize ve yaptığımız görüşmelerden aldığımız izlenimlere göre etkinlik sektörünün Ramazan Bayramı sonrası normale döneceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

Pandemide en az yüzde 75 ve üzeri ciro kaybı yaşandı

Önümüzdeki düğün ve etkinlik sezonunda sektördeki kısıtlamaların devam etmesi durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğine işaret eden Yıldırım, “Aksi halde sektördeki mevcut mağduriyetler daha da derinleşecek ve etkinlik firmaları geri dönülemez bir çıkmaza girecek.” sözlerini vurguladı.

Erol Yıldırım, bu konuda TEODER olarak sektör temsilcileri ile yaptıkları bir anketin verilerini de açıkladı. Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre, etkinlik sektöründe firmaların yüzde 42'si 10 yıl ve üzeri süredir faaliyet gösteriyor. Sektör temsilcilerinin yüzde 86'sı, son 1 yıllık pandemi sürecinde en az yüzde 75 ve üzeri oranlarda ciro kaybı yaşadı. Ankete göre, sektör temsilcilerinin yüzde 72'si, finansal yardım almadan operasyonlarına 3 aydan daha uzun süre devam edemeyecek. Sektör temsilcileri için kamu desteklerinden en önemlileri; iş gücünü korumaya dönük destekler, mali yardımlar ve ertelemeler olarak kaydedildi.

“Tedbirlerle faaliyetlerimize başlayabiliriz”

TEODER Başkanı, bazı tedbirlerle sektörün sınırlı da olsa faaliyetlerine devam edebileceğine işaret ederek, dernek olarak bu konuda geliştirdikleri bazı önlemleri şöyle sıraladı: “Hem online hem de fiziki ortamda olmak üzere hibrit bir modelle düğün etkinlikleri yapılabilir. Zaten sektörde çalışanlar maske, mesafe ve hijyen konusunda eğitimli. Fiziki alanda bu tedbirlerin daha sıkı uygulanması için TEODER olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Oturma düzeni, havalandırma, ikramlar, temas önleyici alanlar oluşturulması ve ortak alanlardaki kişi sayılarının kısıtlanması gibi tedbirleri uygulayarak normale dönebiliriz, faaliyetlerimize başlayabiliriz."