TEPAV: Perakende güveni mayıs ayında da düşüşünü sürdürdü

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) 173. sayısı yayımlandı. Buna göre, Perakende Güven Endeksi (TEPE), Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puanlık, bir önceki aya göre ise 1,1 puanlık azalışla -12,3 puan değerini alarak negatif seyrini korudu.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Mayıs 2024’te yüzde 55,5’ten yüzde 62,1’e yükselirken önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 36,9’dan yüzde 35,3’e geriledi. Ayrıca, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı yüzde 60,6 oldu.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya kıyasla azaldı

TEPE değeri, -12,3 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 puan, geçen aya göre 1,1 puan azaldı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumuna yönelik değerlendirmelerdeki kötüleşme ve gelecek 3 aya ilişkin satış beklentisindeki düşüş etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 7,1 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler durağan

İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Mayıs 2024’te -32,1 puan değerini alarak Nisan 2024’e göre 4,4 puan azalırken Mayıs 2023’e göre 19,0 puan arttı.

Mayıs 2024’te TEPE anketi katılımcılarının yüzde 22,4’ü geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55,1 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu.

En fazla artış “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektöründe

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Mayıs 2024’te, geçen yılın aynı dönemine göre “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” ve “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “motorlu taşıtlar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye, vb.)” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

Perakende güveni en fazla Ortadoğu Anadolu’da yükseldi

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Mayıs 2024’te, Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Doğu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken Akdeniz, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Batı Marmara, İstanbul, Orta Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.