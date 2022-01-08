Terziler: Sağlık turizminde destek eleman için çalıştay raporumuzu YÖK'e sunacağız

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği'nin destekleriyle düzenlenen Sağlık Turizmi Eğitim Çalıştayı'na katılan TÜSATDER Başkanı Dr. Servet Terziler, sektördeki destek eleman açığına vurgu yaptı.

Terziler, sektörün destek eleman açığı ile ilgili şunları söyledi: “Katma değeri oldukça yüksek olan bu çalıştayın ana konularından biri ara eleman sorunu hakkındaydı. Ara eleman denilen hizmet erlerinin yetiştirilmesi ile alakalı ortak kalite programı çalıştayımız vardı. Bu çalışmada Alanya Sanayi ve Ticaret Odası’nın da büyük desteklerini gördük. Burada öncelikle ara elemanın ifade olarak destek elemanı olarak değiştirilmesi konusunda karar aldık. Destek elemanı ise doktora, destek veren hasta ve doktor arasında bir köprü görevi gören bir birey olduğunu tanımladık. Bu insanlar özellikle İstanbul’da nispeten bulunmasına rağmen Türkiye’nin 81 ilinde sağlık turizmi yapıldığını düşündüğümüz zaman destek elemanlarında hem sayı olarak hem de kalite olarak ciddi sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğu kadar fakültelerde, 2 yıllık programlarda en az 1 yabancı dil ile sağlık turizm destek uzmanı programları planlandı. Bu noktada dışarıdan gelen destek elemanlarının sağlıktan bir haber olmadan gelen, temelleri yerinde, eğitimli elemanların turizme nasıl olumlu bir etkisi olacağını gördük. Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Ticaret Odalarının hem de Üniversitelerin bu noktada politikaları doğru yazmasında ne kadar ciddi olduğunu gördük. Kervan yolda düzülür ancak düzmek için geç kalmadığımızı buradaki kalite yolculuğunun planlandığını gördük. Bu konuda devletimizle özel sektörün ortaklaşa çalışması gerektiğini net bir şekilde tespit ettik. Türkiye’de bulunan hekim sayısı yaklaşık 150 bin. Hemşire sayımız ise 750 bin civarında. Türkiye’de günde ortalama 2 bin saç ekimi işlemi yapılıyor. Bu sayı için en az her vaka için bir destek elemanı olması gerekiyor. Buradan en az 10-15 bin destek elemanı açığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalıştay raporlarımızı YÖK’e ilettik. Birebir çalışma yapmak yerine direkt karar merciinden bu işi çözme gayreti içerisinde olacağız.”

"Avrupa, saç tedavileri için Türkiye'yi tercih ediyor"

Dr. Terziler, saç ekimi ve saç tedavileri alanındaki son gelişmelerle ilgili, “Saç ekimine bakıldığı zaman ön plana çıkan ülkeler arasında İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türkiye ön planda. Estetik Cerrahiye bakıldığı zaman yine kıta Avrupa’sından Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa’nın yanında kuzey ülkelerinden Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerden çok fazla akımlar aldık. Romanya’dan da güzel akımlar gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde Amerika ve Kanada gibi okyanus ötesinden de gelmeye devam ediliyor. Geçen yıl Japonya’dan ve Hindistan’dan yoğun talepler alıyorduk ancak Covis-19, Asya’nın akımını oldukça azalttı. Rakamsal boyutlara baktığımızda özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında COVID çok ciddi bir yükseliş yaptığından dolayı bizim de ivmemiz azalmaya başladı.

Bana göre dünyanın hemen hemen en kaliteli ve en uygun sağlık hizmeti Türkiye’de sunuluyor. Bu çıkış başlarda saç ekimi gibi spesifik alanlarda İstanbul ve Türkiye marka haline geldi. Özellikle son 5 yılda aylık olarak 50 binin yıllık olarak ise 750 bine varan saç ekim sağlık turistine ulaştık. Bunun da rakama dökülen boyutlarında 2019 yılında yaklaşık olarak 1,5 milyar doları geçen bir hacme ulaştık. Bu hacmin bir diğer yarısı olan estetik cerrahi, diş, göz, genel sağlık hizmetleri gibi tüm branşlardaki akımların doğru tanıtımlarla artış yakaladığını gördük.” ifadelerini kullandı.