"Tesis yönetimi sektörü, salgınla mücadelede hayati role sahip"

15 Eylül 2020

Tesis yönetimi sektörünün yurt ekonomisine ve istihdamına en fazla destek olan sektörler arasında yer aldığını söyleyen Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, sektörlerin her yıl yaklaşık yüzde 30 büyüdüğüne dikkat çekti.

Salgınla birlikte sağlık tesislerinde aşırı bir yoğunluk olduğunu belirten Çelebioğlu, "Sektör çalışanlarımız pandemi döneminde hastane ve poliklinik gibi en riskli ve kritik alanlarda sağlık personelleriyle birlikte aynı özveri ve fedakarlıkla hayatın normal akışına dönmesi için var güçleri ile çalıştı. Sektörümüz böylesine riskli bir dönemde çalışanlarıyla birlikte kesintisiz hizmet vererek hayatın sürekliliğine destek oldu.” ifadelerini kullandı.

“Üretim tesislerinin yanında olduk”

Sektörün pandemi döneminde sadece hastane ve sağlık sektöründe değil, üretim tesislerinde de son derece etkin bir rol aldıklarını belirten Gökçenur Çelebioğlu, şunları kaydetti: “Salgınla birlikte kamunun da aldığı tedbirlere bağlı kalarak üretimin kesintisiz devam etmesi için teknik destekten, bakım onarıma, lojistikten güvenliğe kadar her anlamda üretim tesislerinin yanında olduk. Sektörümüz, üretimin devam ederek toplumumuzun enerji ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının kesintisiz sağlanması için son derece imtinalı bir şekilde çalıştı.”

"Hayatın normale dönmesinde sektörümüzün etkisi büyük"

Pandemi döneminde, 31 üyesiyle 12 binden fazla tesiste 500 bini aşkın bağımsız bölümde 100 bini aşkın çalışanı ile sağlıktan üretime, hizmetten lojistiğe kadar birçok farklı sektörde hayatın kesintisiz devam etmesi için destek verdiklerini anlatan Gökçenur Çelebioğlu, “Pandemi döneminde yoğun olarak temizlik, teknik bakım, iş sağlığı ve güvenliği, tesis güvenliği, atık ve çevre yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, acil durum yönetimi gibi hizmetlerle iş süreçlerinin aksamaması için kritik konularda destek olduk. Sosyal mesafe işaretlemelerinden kontrollü erişim senaryolarına, dezenfeksiyon hizmetlerinden ısıtma soğutma havalandırma sistemlerinin işletilmesine ve bakımlarının yapılmasına salgınla mücadele tedbirlerin her birini sahada uygulayan tesis yönetim sektörüdür. Salgının etkilerini çok kısa sürede atlatarak hayatın normale dönmesinde sektörümüzün de etkisinin olacağını düşünüyoruz.” dedi.

“Salgının konutların hizmet gereksinimlerini de değiştirdi”

Konutların evden çalışma, okulların kapalı olması gibi nedenlerle artık çok daha yoğun kullanıldığını belirten Gökçenur Çelebioğlu, pandemi döneminde evde kalmaktan dolayı daha fazla çöp üretildiğini, elektrik, su kullanımının arttığını söyledi.

Evden siparişlerin artmasına bağlı güvenlik noktalarındaki yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını belirten Çelebioğlu, "Koronavirüs teşhisi koyulduğu halde durumu iyi olduğu için evlerinde karantinaya gönderilen hastaların olması dezenfeksiyon gereksinimlerini yükseltti. Binalarda klima ve havalandırma cihazlarının bakımlarının yapılması enfeksiyon yayılımının engellenmesi bakımından büyük önem taşıdı. Böyle kriz ortamlarında profesyonel tesis yönetim firmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şu anda bir yandan artan giderlerle mücadele ederken bir yandan hem kat maliklerinin hem kendi çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için olağanüstü tedbirler almak zorundayız” diye konuştu.

“Gerekli eğitim ve insan kaynağı yatırımlarını gerçekleştirdik”

Pandemi döneminin yanı sıra yeni normalle birlikte sektöre olan talebin de arttığına dikkat çeken Gökçenur Çelebioğlu, şöyle konuştu: “Pandemi döneminde farklı sektörlerde birçok alanda sektörümüzün elde ettiği başarılı sonuçlar, sektörümüzün değerinin daha fazla anlaşılmasına yardımcı oldu. Eskiden doğru tesis yönetimi hizmetlerini almamanın bedeli tesislerin ekonomik ömürlerinin kısalması, üretim ve konfor kayıplarıyken bugün sağlık hatta can kaybına yükseldi. Bu bağlamda yeni normalle birlikte sektörümüze ve hizmet çeşitliliğinde artışlar yaşandı. Artan bu talepleri karşılamak için sektör temsilcileri olarak gerekli eğitim ve insan kaynağı yatırımlarını sorunsuzca gerçekleştirdik.”