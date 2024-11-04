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Tesla fanatizmi

Geçtiğimiz günlerde X üzerinden bir paylaşım yaparak Tesla’nın fiyatla­rının bence oldukça rekabetçi olduğunu yorumladım. 1,4 milyon TL’Lik fiyat ver­gilerle 1,8 milyon TL’ye çıkıyor, bunu da marka minicik bir yazıyla fiyat listesinin altına konumlandırmış.

Dünya Gazetesi
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Volkan DEMİRKUŞAK

Daha önceden de Tesla ile ilgili yazdığım yazılar ve çekti­ğim videolarda gördüğüm o ki bir futbol takımı tutar gibi Tesla fanatizmi oluşmuş. Bir kısım nefret ediyor, bir kısım laf söy­letmiyor, her şeyi her şeyle kıyaslayan bir ekip. Bir dönem Hondacılar, Doblocular, BMW sevenler de böyle araçlarına laf söy­letmezdi. Şimdi bu yazdığıma bile kızan olabilir bir benzetme yaptım sadece.

Hala Avrupa’da en çok satılan Model 3 gelme­mişken bile çok ciddi kitle oluşturdular Türkiye’de. Öte yandan şimdilik sadece AVM’lerde Cybertruck’ı da sergileyecek marka. Eminim çok ilgi çekecektir, çün­kü öyle bir tasarımın iyi ya da kötü yönde dikkat çekmeme şansı yok. Kullanmayı da merak etmiyor değilim.