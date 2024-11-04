Tesla fanatizmi
Geçtiğimiz günlerde X üzerinden bir paylaşım yaparak Tesla’nın fiyatlarının bence oldukça rekabetçi olduğunu yorumladım. 1,4 milyon TL’Lik fiyat vergilerle 1,8 milyon TL’ye çıkıyor, bunu da marka minicik bir yazıyla fiyat listesinin altına konumlandırmış.
Volkan DEMİRKUŞAK
Daha önceden de Tesla ile ilgili yazdığım yazılar ve çektiğim videolarda gördüğüm o ki bir futbol takımı tutar gibi Tesla fanatizmi oluşmuş. Bir kısım nefret ediyor, bir kısım laf söyletmiyor, her şeyi her şeyle kıyaslayan bir ekip. Bir dönem Hondacılar, Doblocular, BMW sevenler de böyle araçlarına laf söyletmezdi. Şimdi bu yazdığıma bile kızan olabilir bir benzetme yaptım sadece.
Hala Avrupa’da en çok satılan Model 3 gelmemişken bile çok ciddi kitle oluşturdular Türkiye’de. Öte yandan şimdilik sadece AVM’lerde Cybertruck’ı da sergileyecek marka. Eminim çok ilgi çekecektir, çünkü öyle bir tasarımın iyi ya da kötü yönde dikkat çekmeme şansı yok. Kullanmayı da merak etmiyor değilim.