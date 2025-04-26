Tesla Model Y'nin en ucuz aracı dakikalar içinde tükenmişti: Türkiye temsilcisinden yeni açıklama!

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ürettiği Model Y'nin en ucuz versiyonu dün Türkiye’de sınırlı sayıda satışa çıkmasının ardından dakikalar içinde tükendi.

Tesla Türkiye'nin resmi internet sitesinde sınırlı sayıda satışa sunulan araçların stoklarının dakikalar içerisinde tükenmesinin ardından, Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren açıklamada bulundu.

Öncelik Türkiye'ye verildi

Tezveren, Berlin'in Yeni Model Y SR üretiminde önceliği Türkiye'ye verdiği belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Berlin, Yeni Model Y SR üretiminden önce Türkiye'ye verdi ve bugün çok sayıda araç envanteri eklendi! İptaller dışında bu hafta yeni bir toplu listeleme olmayacak, ancak önümüzdeki hafta yeniden toplu envanter yayınlanacak."

Tesla Yeni Model Y'nin fiyatı ve özellikleri neler?

Model Y'nin en ucuz versiyonu olan ve yüzde 10 ÖTV kapsamına giren araçlar Türkiye’de dün satışa çıktı.

Saat 17.00 itibarıyla envanter sayfasında sınırlı sayıda satışa sunulan en uygun fiyatlı yeni Tesla Model Y’nin fiyatı 1 milyon 866 bin 203 lira oldu.

Diğerlerinin fiyatı renk farkıyla 1 milyon 909 bin 116 lira olarak belirlendi.

En uygun fiyatlı Tesla Model Y’nin ilk teslimatlarının mayıs ayı sonunda başlaması öngörülüyor. Yeni modellerin satışı İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir’de de yapılacak.

Tesla Model Y'nin Standart Range versiyonu WLTP'ye göre 455 kilometre sürüş menziline sahipti. Makyajlı modelde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve CATL imzalı 62,5 kWsa'lik yeni LFP batarya sayesinde menzil 500 kilometreye kadar yükseldi.

220 kW'lık (Türkiye'de aynı motor 159 kW ile sınırlı) motorla 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlayan otomobilin son hızı da 201 km/s oldu.